3 çocuk sonrası alkali su ile zayıflama yöntemi! Bergüzar Korel 1 yılda 25 kilo verdi! "2 litre suya 1 tatlı kaşığı..."

ALKALİ DİYETİ NEDİR? Vücutta biriken fazla asit hastalıkların barınması için uygun ortam meydana getirir. Alkali diyette asitli yiyecek ve içeceklerden uzak durmak gerekir. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenilir. Bu gıdaların tüketimi sayesinde kanın 7.4 pH değerinde kalacağı öngörülmektedir.

HAMİLELİK KİLOLARINI NASIL VERDİ? Bergüzar Korel 3 yıl önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kilo vermesiyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulunmuştu;

"10 KG İLE VEDALAŞMAYA KARAR VERDİM" "Artık hazırım. Kendi istediğim zamanda,kendi istediğim şekilde kilo verme sürecine girdim. Bedenimi ben nasıl görmek istiyorsam, nasıl mutlu hissedeceksem. Benim yönetimimde ve kontrolümde, hiçbir strese girmeden hamileliğimin bana bıraktığı 10 kg ile vedalaşmaya karar verdim."

"RAFİNE ŞEKER VE GLUTENE VEDA" "Daha fazla hareket, üç öğün, bolca su, erken akşam yemeği ve tabii ki rafine şeker ve glutenden uzak durarak yapmayı planlıyorum."