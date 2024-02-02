Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın sonunu getiremediği tek düşmanıydı! 21 yıl sonra ilk kez...

Kurtlar Vadisi'nin hala unutulmayan karakterlerinden biri olan Esther Hirch'in, son hali merak ediliyor. Kurtlar Vadisi'nde Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle dikkat çeken Sinem Yıldırım izleyicilerin merak konusu oldu. Usta oyuncunun günümüzdeki hali ve kariyerindeki son gelişmeler hayranlarını şaşırtıyor.
DİZİNİN GÖZDE KARAKTERİ: ESTHER HİRCH
Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın en zorlu düşmanlarından biri olan ve dizi boyunca izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatan Esther Hirch karakteri, Sinem Yıldırım'ın oyunculuk yeteneği ile büyük beğeni kazandı.
YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Sinem Yıldırım, son zamanlarda sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflarla yeniden gündeme geldi.