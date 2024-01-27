10 günde 5 kilo verdiren yumurta diyeti! Yağları mum gibi eriten, metabolizmayı helikopter gibi çalıştıran liste

NOT: Uzmanlara göre, herhangi bir diyet programında olduğu gibi yumurta diyetinin uzun süreli uygulanması sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, uzman bir beslenme uzmanına danışmak önemlidir. Yumurta diyeti, hamilelik veya belirli sağlık sorunları olan kişiler için uygun olmayabilir. Sağlıklı kilo kaybı için, diyetin yanı sıra düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin birleştirilmesi öneriliyor.