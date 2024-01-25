Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve 25 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan "İnci Taneleri" dizisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi ise özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve 25 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan "İnci Taneleri" dizisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi ise özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor.
İNCİ TANELERİ DİZİSİ AYÇA KİMDİR?
İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi merak konusu haline geldi. Dönence dizisinde Gülce rolüne hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi yeni adresi İnci Taneleri dizisi oldu. Dizide annesi Piraye'nin ısrarıyla Azem'den ders alacak olan Ayça oldukça depresif bir genç kızı canlandırıyor.
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?
11 Ocak 2009 Devrek Zonguldak doğumlu olan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi dizi, reklam ve sinema oyuncusudur. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı. Son olarak Dönence dizisinde rol alan Ülkü Hilal Çiftçi'nin yeni adresi İnci Taneleri dizisi oldu.
YER ALDIĞI DİZİLER
Tozkoparan İskender (2021)
Lacivert gece ( 2019 )
Alice Müzikali (2019)
Verda (2019)
Bir Litre Gözyaşı (2018, Eda)
Adı: Zehra (2017)
Nerdesin Birader (2017)
Güldüy Güldüy (2016-2017)
Bizim Köy (2017)
Siccin 3: Cürmü Aşk (2016)
Arkadaşlar İyidir (2016)
Siccin cürmü aşk ( 2016 )
Michael (2016)
Gooes (2015)
Sessiz Yalanlar (2015)
Sen Benimsin (2015)
Kara Kutu (2015)
Göç Zamanı (2015)
Kocan kadar konuş ( 2015 )
Saftirik (2015)
Kara Dayı (2014)