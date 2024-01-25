Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve 25 Ocak Perşembe akşamı izleyiciyle buluşan "İnci Taneleri" dizisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Ülkü Hilal Çiftçi ise özellikle izleyicilerin dikkatini çekiyor.

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi merak konusu haline geldi. Dönence dizisinde Gülce rolüne hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi yeni adresi İnci Taneleri dizisi oldu. Dizide annesi Piraye'nin ısrarıyla Azem'den ders alacak olan Ayça oldukça depresif bir genç kızı canlandırıyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

11 Ocak 2009 Devrek Zonguldak doğumlu olan genç oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi dizi, reklam ve sinema oyuncusudur. Bu zamana kadar birçok dizi ve filmde rol alan genç oyuncu geniş hayran kitlesine ulaştı. Son olarak Dönence dizisinde rol alan Ülkü Hilal Çiftçi'nin yeni adresi İnci Taneleri dizisi oldu.