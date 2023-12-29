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Hazar Ergüçlü’nün İnci Taneleri'ndeki pavyon dansı gündem oldu! Sahne performansı sosyal medyayı ikiye böldü

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri’nin ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni tanıtımında Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansına yer verildi. Ergüçlü’nün açılış sahnesinde "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" ifadesine yer verilen fragmandaki performansı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Hazar Ergüçlü’nün çok konuşulan dansı...

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 11:56 Güncelleme 29 Aralık 2023, 11:56
Hazar Ergüçlü’nün İnci Taneleri’ndeki pavyon dansı gündem oldu! Sahne performansı sosyal medyayı ikiye böldü

Yılmaz Erdoğan imzalı dizi 'İnci Taneleri'nden yeni tanıtım yayınlandı. Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci fragmanında Hazar Ergüçlü'nün dansına yer verildi.

Dilber karakterini canlandıran Ergüçlü, Ankara pavyon oyun havası performansıyla izleyici karşısına çıktı.

Ergüçlü'nün açılış sahnesinde "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder" ifadesine yer verilen fragmandaki performansı sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimisi Hazar Ergüçlü'nün performansını beğenirken kimisi "Olmamış" yorumunda bulundu.

İşte Hazar Ergüçlü'nün o dansı...

ÖZEL DERS ALMIŞ
Hazar Ergüçlü'nün, Dilber'e hayat vermek için özel dans dersleri aldığı da ortaya çıktı.

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek.

Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

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