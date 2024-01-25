2.5 yılda 30 kilo verdi! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür bakın nasıl zayıflamış! "90’dan 60 kilolara düştüm..."

Oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Buğra Özmüldür, Sihirli Annem'deki Cem karakteri ile özellikle genç izleyicilerin sevgilisi haline gelmişti. Ancak, dizinin yayından kalkmasının ardından geçen yıllar, oyuncunun görünümünde önemli değişikliklere neden oldu.
Oyunculuğa 9 yaşında başlayan Buğra Özmüldür, Sihirli Annem dizisindeki Cem karakteri ile genç izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Tuğçe'ye duyduğu aşkı sık sık dile getiren Cem, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak, zamanla değişen fiziksel görünümüyle Özmüldür, hayranlarını şaşırtmayı başardı.
Şu anda 32 yaşında olan Buğra Özmüldür, sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor. Özmüldür'ün paylaştığı fotoğraflar, Sihirli Annem döneminden tanıdık gelen bir yüzü değil, tamamen farklı biri gibi görünmesiyle dikkat çekiyor.