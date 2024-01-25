2.5 yılda 30 kilo verdi! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür bakın nasıl zayıflamış! "90’dan 60 kilolara düştüm..."

Özmüldür 2020 yılında verdiği bir röpotajda kilo vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor;

"Üniversitede bir reddedilmenin ardından dedim ki 'Buğra senin kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Toparlanmalısın artık.' Onun üzerine çok ciddi spor yaptım ve diyete başladım."