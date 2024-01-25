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2.5 yılda 30 kilo verdi! Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür bakın nasıl zayıflamış! "90’dan 60 kilolara düştüm..."

Türk televizyon tarihine damga vuran ve milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen "Sihirli Annem" dizisi, bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. Dizideki unutulmaz karakterler arasında yer alan Cem, genç oyuncu Buğra Özmüldür tarafından canlandırılmıştı. Ancak, geçen yılların ardından Buğra Özmüldür'ün son hali, hayranlarını büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 22:40 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:12
2.5 yılda 30 kilo verdi! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür bakın nasıl zayıflamış! 90’dan 60 kilolara düştüm...

Oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Buğra Özmüldür, Sihirli Annem'deki Cem karakteri ile özellikle genç izleyicilerin sevgilisi haline gelmişti. Ancak, dizinin yayından kalkmasının ardından geçen yıllar, oyuncunun görünümünde önemli değişikliklere neden oldu.

Oyunculuğa 9 yaşında başlayan Buğra Özmüldür, Sihirli Annem dizisindeki Cem karakteri ile genç izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Tuğçe'ye duyduğu aşkı sık sık dile getiren Cem, izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti. Ancak, zamanla değişen fiziksel görünümüyle Özmüldür, hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Şu anda 32 yaşında olan Buğra Özmüldür, sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarıyla etkileşimde bulunuyor. Özmüldür'ün paylaştığı fotoğraflar, Sihirli Annem döneminden tanıdık gelen bir yüzü değil, tamamen farklı biri gibi görünmesiyle dikkat çekiyor.

Özmüldür 2020 yılında verdiği bir röpotajda kilo vermesiyle ilgili şu ifadeleri kullanıyor;

"Üniversitede bir reddedilmenin ardından dedim ki 'Buğra senin kendine çekidüzen vermen gerekiyor. Toparlanmalısın artık.' Onun üzerine çok ciddi spor yaptım ve diyete başladım."

"İki buçuk yıl gibi bir sürede 30 kiloya yakın kilo kaybı yaşadım. 90'dan 60 kilolara düştüm..."

NOT: Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle diyet programları bireyler arasında farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle diyeti uygulamadan önce alanında uzman bir doktora danışmanız önerilir.

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