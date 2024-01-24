Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i 70 kilodan 53'e düşmüş! İrem Helvacıoğlu 6 ayda iğne ipliğe dönüştü! "Pesketaryen diyetiyle..."

Helvacıoğlu'nun, kilo verme sürecinde uyguladığı diyet programı, birçok hayranını etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu fit formuyla sık sık gündemde yer alıyor.
Helvacıoğlu'nun, kilo verme sürecinde uyguladığı diyet programı, birçok hayranını etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda beslenme şekliyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu fit formuyla sık sık gündemde yer alıyor.
İREM HELVACIOĞLU'NUN ZAYIFLIK SIRRI!
Helvacıoğlu son zamanlarda yakaladığı fit görünümü, meğer pesketaryen diyetiyle sağlamış! 2022 yılında verdiği bir bir röportajda ünlü oyuncu şu açıklamalarda bulunuyor;
"Pesketaryen diyetiyle 6 ayda zayıfladım. Balık dışında et yemiyorum. Dedem çiftçiydi ve hayvanlarla büyüdüm. Bağ kurduğum hayvanları yiyemiyorum. Acıkınca su içip erken uyuyorum"
"Şu anda da o kiloyu verdim. O dönemde hem ergenlikten dolayı hem de bazı geçirdiğim operasyonlardan dolayı kilo aldım."
"O zamanlar yemeği sevdiğime karar verdim, şimdi sevmediğime karar verdim. Annem her gördüğünde 'sen çok kilo vermişsin, çok zayıflamışsın hasta olacaksın' diyor. Çok şükür hasta da olmuyorum. Bir sıkıntım yok."