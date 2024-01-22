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2 besin tek formül! 35'lik Merve Özbey'in 53 kiloya düşüren diyeti! "Çörek otu yağı ve..."

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, doğum sonrası kilo verme sürecinde sergilediği sağlıklı yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özbey, doğum sonrası kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtularak fit formunu geri kazandı. Şarkıcının 53 kiloya düşmesinin ardındaki sırlar, takipçileri arasında merak konusu oldu. Merve Özbey'in aylar önce verdiği röportajlardan zayıflama sırlarını sizler için derledik. İşte cayır cayır kilo verdiren o yöntem...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 18:57 Güncelleme 22 Ocak 2024, 18:57
2 besin tek formül! 35’lik Merve Özbey’in 53 kiloya düşüren diyeti! Çörek otu yağı ve...

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, doğum sonrası kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtularak fit formunu geri kazandı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama sırrı...

TEK FORMÜL: YEMEMEK

Geçtiğimiz yaz ayında muhabirler tarafından yöneltilen "Sizi çok iyi ve fit gördük. Sırrı nedir?" sorusuna Özbey, "Yememek. Bir de iki çocuk tabii. Hem ev hamımı olmak hem de konserlere koşturmak."

"Dışarıdan konser vermek çok kolay gibi olsa da bizim öncesinde yolculuklarımız var. Ev, iş, güç koşturmacası derken yemek yemeye zaman olmuyor" yanıtını verdi.

İşte Merve Özbey'in geçmişte verdiği röportajlardan derlemeler;

ÇÖREK OTU YAĞI VE SARIMSAK!

"Kimsenin bilmediği, zinde kalmamı sağlayan sırrım çörek otu yağı ve sarımsak.Hayatın boyunca fit kalmak istiyorsan spor yap ve pozitif düşün ki ruhun yaşlanmasın.Yaptığım en çılgın diyet çok zordu. Sadece yoğurt yemiştim."

"Formumu az yemeye, az konuşmaya ve az uyumaya borçluyum. Ama çok fit olduğumu söyleyemem."

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