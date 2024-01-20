39’luk oyuncu bu formülle 49 kiloya düştü! Makine gibi yağ yakıyor! 45 günde 10 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti!

Başarısının ardındaki temel etkenler ise ketojenik diyet ve düzenli spor.

Yıldız oyuncu, ketojenik beslenme tarzını benimseyerek karbonhidrat alımını sınırlayarak ve yağ tüketimini artırarak vücudunu ketozis durumuna soktuğunu belirtti. Bu sayede hızlı ve etkili bir kilo verme süreci yaşadı.

Yumurta (omlet veya haşlanmış) Avokado dilimleri Peynir dilimleri Yeşil çay veya siyah kahve

ÖĞLE YEMEĞİ

Izgara tavuk, kırmızı et veya somon

Zeytinyağında marine edilmiş sebzeler (brokoli, kabak, kuşkonmaz)

Salata (marullar, roka, cherry domates, zeytinyağı ve peynirle)

ARA ÖĞÜN

Ceviz, badem veya fındık (küçük bir avuç)

Birkaç dilim salam veya pastırma

Bir dilim peynir