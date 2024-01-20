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39'luk oyuncu bu formülle 49 kiloya düştü! Makine gibi yağ yakıyor! 45 günde 10 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti!

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, fit vücut yapısıyla sıkça gündeme geliyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Karahan, geçirdiği değişimle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz yıl, beslenme alışkanlıkları hakkında açıklamalarda bulunan Karahan, birçok ünlü tarafından tercih edilen bir diyet yöntemini denemiş. Pelin Karahan'ın izlediği bu özel diyet, zayıflama konusunda oldukça etkili görünüyor. Pelin Karahan, sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olmanın yollarını araştırarak, özel bir diyet programını hayatına entegre etmiş. Bu diyet, hem sağlıklı beslenme ilkelerine dayanıyor hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yaşam tarzı sunuyor. İşte ünlü oyuncunun zayıflama formülü...

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 20 Ocak 2024, 10:06
39’luk oyuncu bu formülle 49 kiloya düştü! Makine gibi yağ yakıyor! 45 günde 10 kilo verdiren Pelin Karahan diyeti!

Pelin Karahan geçtiğimiz yıl kısa sürede 10 kilo vererek fit ve sağlıklı bir görünüme kavuştu. İşte Pelin Karahan'ın zayıflık sırrı...

PELİN KARAHAN'IN 49 KİLO OLMA SIRRI!

Geçtiğimiz yıl kilo vermesinin ardından büyük ilgi çeken Pelin Karahan zayıflığıyla sık sık gündeme geliyor. Zayıflama yöntemlerini sizler için araştırdık.

Karahan, 1.5 ayda 10 kilo vererek 57 kilodan 49 kiloya düşmeyi başardı.

Başarısının ardındaki temel etkenler ise ketojenik diyet ve düzenli spor.

Yıldız oyuncu, ketojenik beslenme tarzını benimseyerek karbonhidrat alımını sınırlayarak ve yağ tüketimini artırarak vücudunu ketozis durumuna soktuğunu belirtti. Bu sayede hızlı ve etkili bir kilo verme süreci yaşadı.

KETOJENİK DİYET ÖRNEK LİSTE

KAHVALTI

Yumurta (omlet veya haşlanmış)
Avokado dilimleri
Peynir dilimleri
Yeşil çay veya siyah kahve

ÖĞLE YEMEĞİ

Izgara tavuk, kırmızı et veya somon
Zeytinyağında marine edilmiş sebzeler (brokoli, kabak, kuşkonmaz)
Salata (marullar, roka, cherry domates, zeytinyağı ve peynirle)

ARA ÖĞÜN

Ceviz, badem veya fındık (küçük bir avuç)
Birkaç dilim salam veya pastırma
Bir dilim peynir

AKŞAM YEMEĞİ

Fırınlanmış somon veya ızgara tavuk
Tereyağında kavrulmuş sebzeler (kuşkonmaz, brokoli, kabak)
Zeytinyağı soslu salata (marullar, roka, salatalık, baharatlar)


Herkesin vücut yapısı farklı olduğu için, ketojenik diyeti uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle konuşmak önemlidir.

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