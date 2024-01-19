22 yaşında genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle gündemde! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...

Neslihan Atagül, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp koca kız oldu. Dizide Ali Rıza Bey'in en küçük kızını canlandıran Ceceli'nin son halini görenler hayran kaldı. Öte yandan Şebnem Ceceli, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...
2006-2010 yılları arasında yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kadrosunda Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü isim yer aldı.
Dizinin çocuk oyuncusu Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündeme geldi. Son hali merak edilip araştırılan Ceceli'yi görenlerin nutku tutuldu.
Şimdilerde 22 yaşında olan Ceceli için "Çok güzel bir genç kız olmuş" yorumu yapıldı.