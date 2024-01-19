22 yaşında genç kız oldu! Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli son haliyle gündemde! Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen’in kardeşiydi...

Neslihan Atagül, Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Gökçe Bahadır ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlü ismi bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, büyüyüp koca kız oldu. Dizide Ali Rıza Bey'in en küçük kızını canlandıran Ceceli'nin son halini görenler hayran kaldı. Öte yandan Şebnem Ceceli, son haliyle Alişan'ın eşi Buse Varol'a benzetildi. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...