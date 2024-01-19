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İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli'ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 24 Ocak doğum günü olan Şefkatli'ye eşi İdo Tatlıses, hediyesini günler öncesinden verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 16:02 Güncelleme 19 Ocak 2024, 16:08
İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli’ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda ayna pozu.

İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli’ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor 2

Uzun süreli bir birliktelikleri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor.

İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli’ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor 3

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Şefkatli, bebeklerin Ocak ayında dünyaya geleceğini duyurmuştu.

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