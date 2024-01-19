İdo Tatlıses dayanamadı eşi Yasemin Şefkatli'ye hediyesini günler öncesinden verdi! Doğuma günler kala elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Şimdilerde ikiz bebekleri için gün sayan ünlü çift cephesinde heyecan dorukta. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Yasemin Tatlıses, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 24 Ocak doğum günü olan Şefkatli'ye eşi İdo Tatlıses, hediyesini günler öncesinden verdi.