Kurtlar Vadisi’nde başrol gerçeği 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer Polat Alemdar’ın yerine geçecek kişi...

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.
Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."
"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."
Cenk Torun eğer kabul etseydi oynamak isteyeceği karakter hangisi olurdu sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Öyle bir şey geçmedi aklımdan. Onu şu saatten sonra söylemenin de çok doğru olacağını zannetmiyorum çünkü oynayan arkadaşlar da çok güzel oynadılar. Yıllarca o işi götürdüler. Şunun yerinde olsaydım daha iyi olurdu demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O bende kalsın."