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Kurtlar Vadisi'nde başrol gerçeği 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer Polat Alemdar'ın yerine geçecek kişi...

Kurtlar Vadisi yıllar sonra bile gündemden düşmüyor. Dizinin en ikonik karakterlerinden Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın gölgesinde kalan bir sır seyircileri şaşırtmaya devam ediyor. Son zamanlarda ortaya çıkan bir iddia dizinin hayranlarını oldukça şaşırttı. İddiaya göre, dizinin ikonik karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz yerine başka bir isme teklif götürülmüştü. 21 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçek seyirciye büyük sürpriz oldu.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 11:17 Güncelleme 20 Ocak 2024, 11:19
Kurtlar Vadisi’nde başrol gerçeği 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer Polat Alemdar’ın yerine geçecek kişi...

Son zamanlarda ortaya atılan bir iddia Kurtlar Vadisi hayranlarını adeta şok etti. İddiaya göre, dizinin unutulmaz karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz'ın yerine başka bir isme teklif sunulmuştu. Kulislerde sık sık konuluşan bu iddia Kurtlar Vadisi seyircisinde büyük bir şaşkınlığına neden oldu.

KİME TEKLİF EDİLDİ?

"Çılgın Bediş" dizisindeki Oktay karakteriyle tanınan Cenk Torun, o dönemde "Kurtlar Vadisi" yapımcılarından gelen bu önemli teklifi askerlik öncesinde reddettiği öğrenildi.

Polat Alemdar karakterinin aslında Cenk Torun'a teklif edildiği iddiası dizinin takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.

Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."

Cenk Torun eğer kabul etseydi oynamak isteyeceği karakter hangisi olurdu sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey geçmedi aklımdan. Onu şu saatten sonra söylemenin de çok doğru olacağını zannetmiyorum çünkü oynayan arkadaşlar da çok güzel oynadılar. Yıllarca o işi götürdüler. Şunun yerinde olsaydım daha iyi olurdu demenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. O bende kalsın."

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