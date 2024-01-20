Kurtlar Vadisi’nde başrol gerçeği 21 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer Polat Alemdar’ın yerine geçecek kişi...

"O dönem bana bu proje geldiğinde... Ben kesinlikle Polat Alemdar ismini söylemedim. Onu herhalde arkadaşlar öyle uygun görüp yazdılar. Kurtlar Vadisi projesi geldi bana, düşünür müsün diye sordular. O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti.

Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım. Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."

"Belki Memati belki Çakır belki de başka biri olacaktı. Hiç karakter konuşulmamıştı. Sadece proje olarak geldi."