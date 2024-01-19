Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun babası bakın hangi ünlü sanatçı çıktı! Duyan şaşıp kaldı! Ezgi Sertel’in kayınpederi meğer...

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Hasan Denizyaran, Özlem Çınar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'da Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun hayatı merak edildi. Ezgi Sertel ile evli olan üç çocuk babası Çobanoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu. Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin babasının kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın babası hangi ünlü sanatçıymış...
Yayın hayatına 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar dizisinde Hakan karakterini canlandıran Ozan Çobanoğlu'nun hayatı merak edildi.
Ezgi Sertel ile evli olan üç çocuk babası Çobanoğlu'nun özellikle ailesi merak konusu oldu.
Çobanoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin babasının kim olduğunu ilk kez duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.