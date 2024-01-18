37'lik oyuncunun yıllardır 52 kilo kalma sırrı: "Her gün tüketiyorum..." 5-2 yöntemiyle Özge Özpirinçci diyeti!

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan Özge Özpirinçci oyunculuğu kadar formuyla da büyük ilgi çekiyor. Konuk olduğu bir televizyon programında sağlıklı yaşam ve kilo koruma sırlarını samimi bir şekilde paylaşan oyuncunun röportajlarını sizler için derledik. İşte Özge Özpirinççi'nin kilo verme sırrı...

YILLARDIR BU YÖNTEMLE FORMUNU KORUYOR! 2019 yılında katıldığı bir programda kilosu hakkında açıklamalarda bulunan Özpirinçci'nin röportajlarından detayları sizler için derledik. İşte o açıklamalar; "Oruç diyeti yapıyorum. Günde iki öğün besleniyorum. Aralarda aç kalıyorum. Su, çay, kahve içiyorum. Keçi ya da manda yoğurdu yiyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Kuruyemiş hastasıyım. 2 gün sağlıksız beslendiysem, 5 gün yediklerime dikkat ediyorum. Olay bu kadar basit"