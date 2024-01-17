Başrolünü yitiren Gönül Dağı’nda ender rastlanabilecek gelişme! 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiler

Gönül Dağı dizisinin 4. yeni sezonunda diziye katılan yeni oyuncuların, önceki sezonlardan ayrılan önemli isimlerin boşluğunu doldurması bekleniyor. Bu yeni karakterlerin dizinin hikaye akışına nasıl entegre olacakları ve izleyici tarafından nasıl kabul görecekleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.