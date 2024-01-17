Başrolünü yitiren Gönül Dağı’nda ender rastlanabilecek gelişme! 6 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiler

Gönül Dağı dizisinin 4. yeni sezonunda diziye katılan yeni oyuncuların, önceki sezonlardan ayrılan önemli isimlerin boşluğunu doldurması bekleniyor. Bu yeni karakterlerin dizinin hikaye akışına nasıl entegre olacakları ve izleyici tarafından nasıl kabul görecekleri büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.
MEVSİM ÖĞRETMEN GELDİ
Ünlü oyuncu Şive Şenözen, Mevsim öğretmen karakteriyle diziye katıldı. Şenözen, karakteri hakkında, Mevsim'in naif, eğlenceli ve samimi bir kişiliğe sahip olduğunu ve Türk musikisiyle dizinin atmosferine renk katacağını belirtti.
Altı yıl aradan sonra ekranlara dönen Şenözen, Gönül Dağı'nda farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.