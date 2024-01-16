49 yaşında göbek yağlarını şak diye eritti! "Haftada en az 5 defa..." 40 günde 6 kilo verdiren Pınar Altuğ diyeti!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ , fit ve sağlıklı görünümünün sırlarını, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz yapmada bulmuş durumda. Altuğ'un zayıflama süreci, sadece kilo vermekle kalmayıp aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek isteyenlere ilham kaynağı oluyor.

Altuğ, kilo verme sürecinde düzenli egzersizin önemine vurgu yaptı.

Haftada birkaç kez spor salonuna gitmek, yürüyüş yapmak ve yoga gibi aktivitelerle aktif bir yaşam tarzı benimsemek, hem kilo kaybına katkı sağladı hem de vücut sağlığını korudu.