8 günde 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! 53 yaşındaki oyuncu günbegün kilolarını eritti! "Kan gruplarına göre..."

Ünlü komedyen Şafak Sezer, son zamanlarda gerçekleştirdiği etkileyici kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezer, kısa sürede 8 kilo vererek kilo verme hedefi olanlara ilham kaynağı oldu. Detayları paylaşan Sezer, sırlarını ve bu hedefe ulaşmak için uyguladığı diyet formülünü açıkladı.

Şafak Sezer, kilo verme sürecinde yediğine içtiğine dikkat ettiğini ve bu sayede sadece 8 günde 8 kilo verdiğini belirtti. Ünlü oyuncu, özellikle kan gruplarına göre beslenmeye odaklandığını ve bu yöntemin etkili olduğunu vurguladı. Sezer, "Kan gruplarına göre beslenme yönetimine dikkat ediyorum. Gerçekten de fazla yemediğin sürece zayıflatıyor." dedi.