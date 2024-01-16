8 günde 8 kilo verdiren Şafak Sezer diyeti! 53 yaşındaki oyuncu günbegün kilolarını eritti! "Kan gruplarına göre..."

0 Kan Grubu: 0 kan grubuna sahip bireyler, etobur bir beslenme modeline daha uygun olabilirler. Yüksek protein içeren gıdalar bu gruptakilere daha fazla enerji sağlayabilir.
A Kan Grubu: A kan grubuna sahip olanlar için bitkisel bazlı bir beslenme modeli önerilir. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, baklagiller, tofu ve bitkisel yağlar bu gruptakilerin tercih etmesi gereken gıdalardır.
B Kan Grubu: B kan grubuna sahip olanlar, çeşitli gıdaları içeren bir beslenme modelini benimsemelidir. Et, balık, süt ürünleri, yumurta, sebzeler, meyveler, tam tahıllar ve baklagiller gibi birçok besini tüketebilirler.
AB Kan Grubu: AB kan grubu, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı proteinlere ihtiyaç duyar. Bu gruptakilere et, balık, tavuk, yumurta, süt ürünleri, tofu, baklagiller ve deniz ürünleri içeren dengeli bir beslenme önerilir.