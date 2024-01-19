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Gönül Dağı'nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! 2.5 hafta içinde üç isme birden elveda dediler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın beklenmedik ayrılıklarla dolu yeni sezonu izleyicileri şaşırtmayı sürdürüyor. Dizinin hayranları yaşanan değişiklikler ve yeni gelişmelerle dolu bir hikaye bekliyor. Bu beklenmedik ayrılıkların ardından Gönül Dağı'nın nasıl bir yol izleyeceği ve hikayesinde hangi değişikliklere gidileceği henüz belirsizliğini koruyor. Dizinin sadık izleyicileri yeni bölümlerde bu soruların cevaplarını aramaya başladı.

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:37 Güncelleme 19 Ocak 2024, 10:46
Gönül Dağı’nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! 2.5 hafta içinde üç isme birden elveda dediler

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ederken yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan beklenmedik ayrılıklar izleyicileri şaşırttı. Kadroya katılan yeni yüzlerin aniden veda etmeleri diziye beklenmedik bir dokunuş kattı. İşte Gönül Dağı'nın yeni sezonunda yaşanan ayrılıkların detayları ve bu ayrılıkların diziye etkisi!

SÜRPRİZ AYRILIKLAR

Gönül Dağı'nın yeni sezonunda kadroya katılan Sude Zülal Güler ve Özcan Varaylı gibi yetenekli isimlere dair çıkan ayrılık iddiaları izleyicileri derin bir merak içerisine soktu.

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Güler'in canlandırdığı Yeşim Somer karakteri ve Varaylı'nın Rüstem Usta karakteri hakkında yapılan veda iddiaları dizinin sadık izleyicileri arasında hayal kırıklığına neden oldu.

Özellikle Burak Can'ın canlandırdığı Erkan karakteriyle ilgili yapılan veda iddiaları izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Erkan karakterinin diziden ayrılması dizinin genel hikayesinde nasıl bir boşluk yaratacak? Bu soru dizinin takipçileri arasında büyük bir gizem haline geldi.

Yeni sezonun merakla beklenen bölümü 20 Ocak Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. İzleyiciler bu bölümde akıllarındaki tüm soruların cevaplarını bulacak.

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