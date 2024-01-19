Gönül Dağı’nda yürekleri harlayacak ayrılık kararı! 2.5 hafta içinde üç isme birden elveda dediler

Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ederken yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yaşanan beklenmedik ayrılıklar izleyicileri şaşırttı. Kadroya katılan yeni yüzlerin aniden veda etmeleri diziye beklenmedik bir dokunuş kattı. İşte Gönül Dağı'nın yeni sezonunda yaşanan ayrılıkların detayları ve bu ayrılıkların diziye etkisi!

SÜRPRİZ AYRILIKLAR Gönül Dağı'nın yeni sezonunda kadroya katılan Sude Zülal Güler ve Özcan Varaylı gibi yetenekli isimlere dair çıkan ayrılık iddiaları izleyicileri derin bir merak içerisine soktu. Gönül Dağı 123. bölüm 2. fragmanı yayınlandı