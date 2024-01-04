Bunu denemeyen ünlü kalmadı! 35’lik Burcu Özberk’in çatır çatır zayıflama sırrı! Yağı 30 günde küle çevirecek

Başarılı oyuncu Burcu Özberk, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Son zamanlarda, ünlü Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bir beslenme tarzıyla formunu koruyor. İşte Burcu Özberk'in zayıflama sırrı...
BURCU ÖZBERK'İN SIRRI!
Geçtiğimiz yıllarda röportajlarında zaman zaman ketojenik beslendiğini açıklamıştı.34 yaşındaki ünlü oyuncu, Hollywood'un son trendlerinden biri sayesinde fit formuyla büyük ilgi çekiyor.
Karbonhidrat alımını kısıtlarken, yüksek yağ ve orta düzeyde protein içeren bu diyeti tercih eden oyuncu, ekmek, makarna ve pilav gibi karbonhidrat içeren gıdalardan kaçınıyor.