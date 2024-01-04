Bunu denemeyen ünlü kalmadı! 35’lik Burcu Özberk’in çatır çatır zayıflama sırrı! Yağı 30 günde küle çevirecek

Bu sadece bir örnek ketojenik diyet listesidir. Herkesin ihtiyaçları farklı olduğundan, diyetinizi kişisel tercihlerinize ve sağlık durumunuza uygun olarak ayarlamak önemlidir. Ayrıca, bir sağlık profesyoneli ile görüşerek ve gerektiğinde onların önerilerine uyarak ketojenik diyeti uygulamak daha güvenli olabilir.