52'lik sanatçı bu yöntemle tığ gibi kaldı! 3 ayda 20 kilo verdiren Seren Serengil diyeti! "Ev hanımları rahatlıkla uygulayabilir..."

"1.5 AY İÇİNDE 8 KİLO VERDİM" "Sonra bir spor merkezine yazıldım, her gün düzenli olarak 45 dakika yürümeye başladım. 1.5 ay içinde 8 kilo verdim. Son 12 kiloyu 45 gün içinde nasıl verdiğime gelince... Bodrum'da bir otelde kaldım. VIP lüksü yaşadım. İnsanlarla temasa geçseydim yine "Vah vah yazık sana" deyip yaralarıma tuz basacaklardı. Bunu engellediler; beni tecrit ettiler adeta. Bana özel ve sadece benimle ilgilenen bir görevli verdiler. Hiç kimseyle konuşmadım. Ruhumun yüreğimin de iyileşmesi gerekiyordu..."

"GELELİM UYGULADIĞIM DİYET PROGRAMINA" "Sabah öncelikle dişlerimi ve dilimi fırçaladım. Ağızdaki toksinleri temizlemek çok önemli. Bu diyetle çok alakalı bir durum. Bu temizliğin ardından bir büyük bardak su içtim. Suyu sevmediğim için içine limon attım."

Kahvaltı (saat 08.30'da): "Kesinlikle peynir yemedim, çünkü yasaktı. Genel kahvaltım şu oldu: Yulaf , yabanmersini, yoğurt ve tarçın... Bunları karıştırıyordum, içine ahududu koyuyordum. Hem doyurucu, hem de lezzetli oluyor. Kahvaltı sonrası 45 dakikaya yürüyüp, bisiklete bindim."



Ara öğün (Saat 11.00'de): "Bitki kökleri suyu içtim. Kerevizden tut da maydanoza ve melise çayına kadar, müthiş bir karışım. Bunları içerken bir tane de şeftali yedim." Öğle (saat 12.30'da): "Izgara tavuk ve bol salata değişmez mönüm oldu."