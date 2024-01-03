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51 yaşındaki Demet Akalın ameliyat oldu! Hastane odasındaki son halini paylaştı! İşte sağlık durumu...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsleyen şarkıcı Demet Akalın, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Bu sabah ses tellerinden ameliyat olan ünlü şarkıcı, hastane odasındaki son halini ve sağlık durumunu sosyal medya hesabında paylaştı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 14:37 Güncelleme 03 Ocak 2024, 14:37
51 yaşındaki Demet Akalın ameliyat oldu! Hastane odasındaki son halini paylaştı! İşte sağlık durumu...

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca magazin manşetlerini süsledi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Akalın, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Bu sabah ses tellerinden ameliyat olan ünlü şarkıcı, hastane odasındaki son halini ve sağlık durumunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Hasta yatağında verdiği pozu Instagram'da yayınlayan ünlü şarkıcı, ses tellerinde kist olduğu için ameliyat olduğunu ifade etti.

51 yaşındaki şarkıcı, ayrıca takipçilerine "İyiyim, Allah razı olsun tüm mesajlara" sözleriyle seslendi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşıma yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı...

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