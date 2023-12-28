7 günde 10 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuğa rağmen 34 beden olma sırrı ortaya çıktı! "Sadece 45 dakika..."

Ünlü televizyon sunucusu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yıllar önce sosyal medya hesabı Instagram'da doğum sonrasında sadece 1 haftada 10 kilo verdiği zayıflama hikayesini takipçileriyle paylaşmıştı.
Ünlü televizyon sunucusu Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, yıllar önce sosyal medya hesabı Instagram'da doğum sonrasında sadece 1 haftada 10 kilo verdiği zayıflama hikayesini takipçileriyle paylaşmıştı.
Geçtiğimiz senelerde yapmış olduğu paylaşımda Berfu Yenenler, "Doğumdan sonra kilolar nasıl mı gitti? Tabii ki bi anda gitmedi. Hatta hala 1-2 kilo fark var eski kilomla aramda..." diyerek kilo verme sürecini detaylandırdı.
Hamilelik boyunca 13 kilo aldığını belirten Yenenler, doğum sonrasında ilk haftada 10 kilo kaybettiğini ve bu duruma inanamadığını ifade etti.
Zayıflama sürecini anlatan Yenenler, "İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence..." şeklinde paylaşımda bulundu.
Oğlu Kuzey'in doğumunun üzerinden 37 gün geçtikten sonra fonksiyonel antrenmanlara başladığını belirten Yenenler, "Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam, yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.
Sabah
Yulaf ezmesi (tam tahıl) üzerine doğranmış meyveler ve bir avuç badem.
Yeşil çay veya siyah kahve (şeker eklememeye özen gösterin).
Öğle:
Akşam:
Egzersiz: Günde en az 45 dakika tempolu yürüyüş yapın. Bu yürüyüş, metabolizmanızı hızlandırabilir ve kilo kaybını destekleyebilir.
Herhangi bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle konuşmanız önemlidir.