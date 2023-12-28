7 günde 10 kilo verdiren Berfu Yenenler diyeti! 2 çocuğa rağmen 34 beden olma sırrı ortaya çıktı! "Sadece 45 dakika..."

Zayıflama sürecini anlatan Yenenler, "İlk haftadan sonra her gün 45 dakika-1 saat yürüyüş yapmaya başladım, yürüyüş her şeyin ilacı bence..." şeklinde paylaşımda bulundu.

Oğlu Kuzey'in doğumunun üzerinden 37 gün geçtikten sonra fonksiyonel antrenmanlara başladığını belirten Yenenler, "Hala gördüğünüz gibi öyle aman aman forma girdiğim yok ama bu yaz görüşürüz motivasyonumuz tam, yolumuz uzun" ifadelerini kullandı.

Sabah

Yulaf ezmesi (tam tahıl) üzerine doğranmış meyveler ve bir avuç badem.

Yeşil çay veya siyah kahve (şeker eklememeye özen gösterin).