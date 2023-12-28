Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık’a bakın: Estetik harikası! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Arka Sokaklar dizisine konuk olmasının ardından gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını süren Kibariye'nin özellikle 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık merak edildi. Estetikle bambaşka birine dönüşen Küçükbalçık'ı gören şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Kibariye'nin torununun dedesi Ali Küçükbalçık'la olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Kibariye'nin kızı ve torunu...
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, zor bir çocukluk döneminin ardından geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. Pavyon hayatına ilk adımı küçük yaşlarda atan sanatçı, doğallığı ve güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir kitlenin sevgisini kazandı.
Sesi ve şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Kibariye, 21 Aralık 1979'da taksi şoförü Tunay Ürek ile evlendi ve yıllar sonra boşandı. 1999 yılında kinci kez nikah masasına oturan Kibariye'nin Ali Küçükbalçık ile yaptığı evlilikten Birgül adında bir kızı oldu.
Ünlü sanatçının Arka Sokaklar dizisinde konuk oyuncu olarak dahil olmasının ardından hayatı merak edildi. Kibariye'nin özellikle 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık merak konusu oldu.