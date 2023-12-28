Kibariye’nin 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık’a bakın: Estetik harikası! Torunu da dedesi Ali Küçükbalçık’ın kopyası...

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, Arka Sokaklar dizisine konuk olmasının ardından gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin tadını süren Kibariye'nin özellikle 20 yaşında anne olan kızı Birgül Küçükbalçık merak edildi. Estetikle bambaşka birine dönüşen Küçükbalçık'ı gören şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Kibariye'nin torununun dedesi Ali Küçükbalçık'la olan benzerliği ise dikkat çekti. İşte Kibariye'nin kızı ve torunu...