SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti

2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan'ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adlarında iki evladı oldu. Sosyal medya hesabında çocuklarına sık sık yer veren Karahan, son olarak Ali Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşım büyük ilgi görürken Ali Demir'in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:29 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:35
Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti 1

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.

Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti 2

Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirdi.

Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti 3

Sosyal medya hesabında çocuklarına sık sık yer veren Karahan, son olarak Ali Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

SON DAKİKA