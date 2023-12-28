Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti

2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan'ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adlarında iki evladı oldu. Sosyal medya hesabında çocuklarına sık sık yer veren Karahan, son olarak Ali Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşım büyük ilgi görürken Ali Demir'in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımları...