Pelin Karahan oğlanı büyüttü! İlk göz ağrısının doğum gününden paylaştı! Ali Demir’in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti

2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan'ın bu evlilikten Ali Demir ve Eyüp Can adlarında iki evladı oldu. Sosyal medya hesabında çocuklarına sık sık yer veren Karahan, son olarak Ali Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşım büyük ilgi görürken Ali Demir'in babası Bedri Güntay ile benzerliği dikkat çekti. İşte Pelin Karahan'ın o paylaşımları...
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirdi.
Sosyal medya hesabında çocuklarına sık sık yer veren Karahan, son olarak Ali Demir'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.