Kızılcık Şerbeti’nin aşıkları eski dost çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı! Meğer birlikte oynadıkları ilk dizi...

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları meğer özel hayatlarında da tanışıyormuş! Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi gerçek hikayeden uyarlandı. Dizinin oyuncuları ise sık sık özel hayatları ile gündeme geliyor. Bu kez iki oyuncunun özel hayatlarında da görüştüğü ve önceden tanıştıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz ve Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç'un daha önce de tanıştıklarını duyan şaştı kaldı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Serkan Tınmaz, Instagram hesabından birlikte rol aldığı arkadaşı Ceren Yalazoğlu Karakoç ve eşi Osman Karakoç ile olan fotoğrafını paylaştı. Dizide iki aşığa hayat veren oyuncuların daha önce de birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.