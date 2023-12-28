Kızılcık Şerbeti’nin aşıkları eski dost çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı! Meğer birlikte oynadıkları ilk dizi...

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları meğer özel hayatlarında da tanışıyormuş! Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi gerçek hikayeden uyarlandı. Dizinin oyuncuları ise sık sık özel hayatları ile gündeme geliyor. Bu kez iki oyuncunun özel hayatlarında da görüştüğü ve önceden tanıştıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...