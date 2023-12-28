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Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları eski dost çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı! Meğer birlikte oynadıkları ilk dizi...

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları özel hayatlarıyla gündeme geldi. Dizide Umut ve Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Serkan Tınmaz'ın daha önce de bir dizide birlikte rol aldıkları ortaya çıktı. Tınmaz'ın soysal medya hesabına yüklediği o fotoğraf sosyal medyayı salladı. Hayranlarından peş peşe yorumlar geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 15:53 Güncelleme 28 Aralık 2023, 15:57
Kızılcık Şerbeti’nin aşıkları eski dost çıktı! O fotoğraf sosyal medyayı salladı! Meğer birlikte oynadıkları ilk dizi...

Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları meğer özel hayatlarında da tanışıyormuş! Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in paylaştığı dizi gerçek hikayeden uyarlandı. Dizinin oyuncuları ise sık sık özel hayatları ile gündeme geliyor. Bu kez iki oyuncunun özel hayatlarında da görüştüğü ve önceden tanıştıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz ve Nursema karakterine hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç'un daha önce de tanıştıklarını duyan şaştı kaldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Serkan Tınmaz, Instagram hesabından birlikte rol aldığı arkadaşı Ceren Yalazoğlu Karakoç ve eşi Osman Karakoç ile olan fotoğrafını paylaştı. Dizide iki aşığa hayat veren oyuncuların daha önce de birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.

Paylaşıma ''Siz eski dostmuşsunuz ne güzel'', ''Beni affet zamanları'' şeklinde yorumlar geldi. İşte Serkan Tınmaz'ın o paylaşımı:

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