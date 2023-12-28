Merve Özbey doğum kilolarına böyle veda etti! 35’lik şarkıcının tek kelimelik sırrı! 2 çocuk sonrası...

1 HAFTADA 4 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

KAHVALTI:

Yulaf ezmesi (süt veya yoğurt ile): Lif içeriği ile tokluk hissi sağlar.

Taze meyve (örneğin, muz veya çilek): Vitamin ve mineral sağlar.

Yarım avokado: Sağlıklı yağlar ve lif içerir.

ARA ÖĞÜN:

Bir avuç badem veya ceviz: Protein ve sağlıklı yağ içerir.