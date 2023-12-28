Merve Özbey doğum kilolarına böyle veda etti! 35’lik şarkıcının tek kelimelik sırrı! 2 çocuk sonrası...

Başarılı şarkıcı Merve Özbey, evliliği ve iki çocuğuyla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek etkileyici bir kilo kaybına ulaştı.
Başarılı şarkıcı Merve Özbey, evliliği ve iki çocuğuyla birlikte sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyerek etkileyici bir kilo kaybına ulaştı.
MERVE ÖZBEY NASIL KİLO VERDİ?
Merve Özbey seneler önce verdiği bir röportajda zayıflık sırrı için şu ifadeleri kullandı;
"YEMEMEK"
"Yememek. Bir de iki çocuk tabii. Hem ev hamımı olmak hem de konserlere koşturmak. Dışarıdan konser vermek çok kolay gibi olsa da bizim öncesinde yolculuklarımız var. Ev, iş, güç koşturmacası derken yemek yemeye zaman olmuyor"
1 HAFTADA 4 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
KAHVALTI:
Yulaf ezmesi (süt veya yoğurt ile): Lif içeriği ile tokluk hissi sağlar.
Taze meyve (örneğin, muz veya çilek): Vitamin ve mineral sağlar.
Yarım avokado: Sağlıklı yağlar ve lif içerir.
ARA ÖĞÜN:
Bir avuç badem veya ceviz: Protein ve sağlıklı yağ içerir.
ÖĞLE YEMEĞİ:
Izgara tavuk göğsü veya hindi: Düşük yağlı protein kaynağı.
Tam buğday ekmeği veya kepekli pirinç: Lif içeriği ile doyurucu.
Bol yeşillikli salata (zeytinyağı ve limon ile soslanmış): Vitamin ve mineral sağlar.
ARA ÖĞÜN:
Yoğurt (şekersiz): Protein ve probiyotik içerir.
Elma dilimleri veya havuç çubukları: Lif içeriği ile doyurucu.
AKŞAM YEMEĞİ:
Izgara somon veya ton balığı: Omega-3 yağ asitleri içerir.
Quinoa veya bulgur pilavı: Protein ve lif içeriği ile doyurucu.
Sebzeler (örneğin, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz): Vitamin ve mineral kaynağı.
ARA ÖĞÜN (İSTEĞE BAĞLI):
Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine az yağlı peynir veya avokado.
Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle kilo verme sürecini kendi ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza uygun şekilde uyarlamak önemlidir. Bu önerileri uygulamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle görüşmek her zaman en iyisidir.