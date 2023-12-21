Şeyma Subaşı’ndan cayır cayır yağ yaktıran kahve tarifi! 33 yaşında incecik belinin sırrı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın 'kendi tarzım' dediği kafesinden ve paylaştığı yemeklerden esinlenen birçok içerik üreticisi ünlü fenomenin günlük yemek listesini ortaya çıkardı. Ayrıca Subaşı'nın kendi hesabından paylaştığı yağ yaktıran kahve tarifini de sizler için derledik. İşte Şeyma Subaşı'nın beslenme rutini ve yağ yaktıran kahve tarifi...
SABAH: GOLDENTEA İÇECEĞİ
🍵 İçinde zerdeçal, zencefil, limon bulunan goldentea içeceği.
KAHVALTI: YEŞİL DETOKS İÇECEK VE AVOKADO
🥑 İçinde ıspanak, elma, kıvırcık lahana, havuç, zencefil, ve limon bulunan yeşil detoks içeceği.
🍳 Avokado tabanlı omlet: Yumurta beyazı, ıspanak, brokoli, taze soğan, karalahana ve keçi peyniri içeren omlet.
ÖĞLE YEMEĞİ:
🍓 Orman meyveli (böğürtlen, çilek, yaban mersini) meyve salatası.
🍇 Vanilyalı yoğurt.
İÇECEK: MATCHA LATTE
🍵 Matcha latte içeceği hazırlanmış, içerisinde hindistancevizi sütü kullanılmış.