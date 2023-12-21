Şeyma Subaşı’ndan cayır cayır yağ yaktıran kahve tarifi! 33 yaşında incecik belinin sırrı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın 'kendi tarzım' dediği kafesinden ve paylaştığı yemeklerden esinlenen birçok içerik üreticisi ünlü fenomenin günlük yemek listesini ortaya çıkardı. Ayrıca Subaşı'nın kendi hesabından paylaştığı yağ yaktıran kahve tarifini de sizler için derledik. İşte Şeyma Subaşı'nın beslenme rutini ve yağ yaktıran kahve tarifi...