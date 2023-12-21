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Şeyma Subaşı'ndan cayır cayır yağ yaktıran kahve tarifi! 33 yaşında incecik belinin sırrı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı, estetik vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yaptığı paylaşımlar ve yıllar önce açtığı sağlıklı yaşam kafesiyle tanınan fenomenin günlük beslenme rutini birçok içerik üreticisi tarafından inceleniyor. Ayrıca, sosyal medya hesabından paylaştığı yağ yakıcı kahve tarifiyle de dikkat çeken Subaşı, takipçilerine sağlıklı yaşam konusunda ilham vermeye devam ediyor. Biz de sizler için Şeyma Subaşı'nın günlük beslenme rutinini ve yağ yaktıran özel tarifini derledik. İşte Şeyma Subaşı'nın cayır cayır yağ yaktıran kahvesi ve günlük yediği besinler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 16:24 Güncelleme 21 Aralık 2023, 17:08
Şeyma Subaşı’ndan cayır cayır yağ yaktıran kahve tarifi! 33 yaşında incecik belinin sırrı ortaya çıktı

Şeyma Subaşı'nın 'kendi tarzım' dediği kafesinden ve paylaştığı yemeklerden esinlenen birçok içerik üreticisi ünlü fenomenin günlük yemek listesini ortaya çıkardı. Ayrıca Subaşı'nın kendi hesabından paylaştığı yağ yaktıran kahve tarifini de sizler için derledik. İşte Şeyma Subaşı'nın beslenme rutini ve yağ yaktıran kahve tarifi...

SABAH: GOLDENTEA İÇECEĞİ

🍵 İçinde zerdeçal, zencefil, limon bulunan goldentea içeceği.

KAHVALTI: YEŞİL DETOKS İÇECEK VE AVOKADO

🥑 İçinde ıspanak, elma, kıvırcık lahana, havuç, zencefil, ve limon bulunan yeşil detoks içeceği.

🍳 Avokado tabanlı omlet: Yumurta beyazı, ıspanak, brokoli, taze soğan, karalahana ve keçi peyniri içeren omlet.

ÖĞLE YEMEĞİ:

🍓 Orman meyveli (böğürtlen, çilek, yaban mersini) meyve salatası.

🍇 Vanilyalı yoğurt.

İÇECEK: MATCHA LATTE

🍵 Matcha latte içeceği hazırlanmış, içerisinde hindistancevizi sütü kullanılmış.

AKŞAM YEMEĞİ:

🍣🥢Sushi ve Edamame Fasulyesi

ŞEYMA SUBAŞI'NIN YAĞ YAKTIRAN KAHVE TARİFİ!

Malzemeler:

  • 1 büyük bardak filtre kahve veya americano
  • 1 tatlı kaşığı kolajen tozu
  • 1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı
  • 1 çay kaşığı matcha
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • İsteğe bağlı tatlandırıcı

Hazırlık:

  1. Kahvenizi demleyin ve bir kenara alın.
  2. Bir blender içerisinde kolajen tozu, hindistancevizi yağı, matcha, tarçın ve isteğe bağlı tatlandırıcıyı ekleyin.
  3. Kahveyi blendera ekleyin ve malzemeleri iyice karıştırın.
  4. Karışımı bir fincana dökün ve enerji dolu yağ yakıcı kahvenizin tadını çıkarın.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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