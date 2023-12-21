30 günde 4 kilo formülü: Melis Sezen formunu sadece bu yöntemle koruyor!

Ardından cildini nemlendirici serumlar ve göz altı kremi ile bakıma alıyor. Gününe keyifli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamayı tercih ediyor.

Cilt Bakım Rutini: Cildinin kuru olması sebebiyle nemlendirici serum ve gece yağları kullanarak cilt bakımına özen gösteren Sezen, ara sıra nem maskeleri uygulayarak cildini canlandırıyor. Makyajsız günlerde cildini dinlendirmeyi ihmal etmiyor.

Formda Kalma Sırları: Melis Sezen'in formda kalma sırları dans ve sporla şekilleniyor. Pandemi koşullarında Latin gecelerine gidemediğini belirten Sezen, evde müzik eşliğinde dans ediyor.

Ayrıca, yazın başında yoga pratiğine başlayarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak formda kalmayı hedefliyor. Spor olarak kayak yapmayı seven ve voleybol oynamaktan keyif alan ünlü oyuncu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürekli olarak sürdürüyor.

1 AYDA 4 KİLO VERDİREN İNCELME GARANTİLİ DANS EGZERSİZİ Gün 1-3-5: Kardiyo Dans (20 dakika) Hızlı tempoda dans müziği eşliğinde kardiyo egzersizleri yapın. Ritmik dans hareketleri ve tempolu müzik, kalori yakmanıza yardımcı olacaktır. Gün 2-4-6: Dans Fitness (20 dakika) Fitness dans derslerini takip edebilirsiniz. Bu tür dersler, dans hareketleriyle birlikte kasları güçlendirmeye odaklanır ve genel vücut tonusunu artırır. Gün 7: Dinlenme Bu günü dinlenme günü olarak ayırın. Vücudunuzun toparlanması için önemlidir. Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir. Az buz değil tam 40 kilo gitti! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru...