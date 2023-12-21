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30 günde 4 kilo formülü: Melis Sezen formunu sadece bu yöntemle koruyor!

"Sadakatsiz" dizisinin parlayan yıldızlarından Melis Sezen, oyunculuk becerilerinin yanı sıra güzelliği ve fit vücuduyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sezen'in bu formda ve sağlıklı görünümünün arkasında, düzenli bir bakım rutini ve sağlıklı yaşam tarzı yatıyor. Melis Sezen, günlük hayatında sağlıklı beslenmeye büyük önem veriyor. Dengeli ve besleyici bir diyet programı izleyerek, vücudunun ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini alıyor. Bunun yanı sıra, düzenli egzersiz yaparak fiziksel formunu koruyor.

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 09:12 Güncelleme 21 Aralık 2023, 10:31
30 günde 4 kilo formülü: Melis Sezen formunu sadece bu yöntemle koruyor!

Sadakatsiz dizisiyle ismini duyuran Melis Sezen, güzellik ve fit vücuduyla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sıkı bir bakım rutini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla formunu koruyor. İşte Melis Sezen'in formda kalmasının sırrı...

Melis Sezen'in geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajdan öne çıkan kesimleri sizler için derledik. İşte Melis Sezen'in kilo verme sırrı...

Güne Başlama Ritüeli: Melis Sezen, güne enerjik başlamak için sabahları yüzünü yıkayarak ve lenslerini takarak hazırlanıyor. 8.5 miyop olması nedeniyle lens kullanımı onun için önemli bir günlük ritüel.

Ardından cildini nemlendirici serumlar ve göz altı kremi ile bakıma alıyor. Gününe keyifli ve sağlıklı bir kahvaltıyla başlamayı tercih ediyor.

Cilt Bakım Rutini: Cildinin kuru olması sebebiyle nemlendirici serum ve gece yağları kullanarak cilt bakımına özen gösteren Sezen, ara sıra nem maskeleri uygulayarak cildini canlandırıyor. Makyajsız günlerde cildini dinlendirmeyi ihmal etmiyor.

Formda Kalma Sırları: Melis Sezen'in formda kalma sırları dans ve sporla şekilleniyor. Pandemi koşullarında Latin gecelerine gidemediğini belirten Sezen, evde müzik eşliğinde dans ediyor.

Ayrıca, yazın başında yoga pratiğine başlayarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak formda kalmayı hedefliyor. Spor olarak kayak yapmayı seven ve voleybol oynamaktan keyif alan ünlü oyuncu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını sürekli olarak sürdürüyor.

1 AYDA 4 KİLO VERDİREN İNCELME GARANTİLİ DANS EGZERSİZİ

  1. Gün 1-3-5: Kardiyo Dans (20 dakika)

    • Hızlı tempoda dans müziği eşliğinde kardiyo egzersizleri yapın. Ritmik dans hareketleri ve tempolu müzik, kalori yakmanıza yardımcı olacaktır.

  2. Gün 2-4-6: Dans Fitness (20 dakika)

    • Fitness dans derslerini takip edebilirsiniz. Bu tür dersler, dans hareketleriyle birlikte kasları güçlendirmeye odaklanır ve genel vücut tonusunu artırır.

  3. Gün 7: Dinlenme

    • Bu günü dinlenme günü olarak ayırın. Vücudunuzun toparlanması için önemlidir.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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