70 yaşındaki Nilgün Belgün’den sevenlerini üzen haber! Hastanelik oldu: “Ben de yakalandım...”

'Aşk ve Komedi' adlı tiyatro oyunuyla turneye çıkan 70 yaşındaki ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den kötü haber geldi.
'Aşk ve Komedi' adlı tiyatro oyunuyla turneye çıkan 70 yaşındaki ünlü oyuncu Nilgün Belgün'den kötü haber geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.
Hastane odasında kolunda serumla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu, paylaşımının altına şu notu ekledi: "Sevgili Dostlar; ben de en sonunda salgın olan domuz gribine yakalandım. Turnenin sadece iki oyununu oynayabildim. Yarınki Fethiye ve Muğla gösterilerimi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık. Yeni tarihleri en kısa zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Belgün'ün paylaşımına yoğun ilgi göstererek oyuncuya "Geçmiş olsun" yorumunda bulundu.
Pınar Altuğ, Nükhet Duru, Behzat Uygur gibi ünlü isimlerden de geçmiş olsun mesajları art arda geldi.
İşte Nilgün Belgün'ün o paylaşımı...