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Cayır cayır yağ yakan diyet listesi! Gamze Erçel 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Sabah kahvaltısında...

Gamze Erçel, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanarak takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşıyor. Bu paylaşımlar, Erçel'in takipçileri tarafından büyük ilgi ve dikkatle takip ediliyor. Gamze Erçel, sosyal medya platformlarında sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla ilgili çeşitli ipuçları, tarifler ve kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Bu paylaşımlar, sağlıklı yaşam tarzına ilgi duyan takipçileri için hem bilgilendirici hem de ilham verici oluyor. İşte Gamze Erçel'in sağlıklı beslenme üzerine yaptığı paylaşımlar ve bu konudaki detaylar.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 09:35 Güncelleme 20 Aralık 2023, 09:35
Cayır cayır yağ yakan diyet listesi! Gamze Erçel 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Sabah kahvaltısında...

Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Gamze Erçel, takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşmaya devam ediyor. 1 gün boyunca tükettiği besinlerle dikkat çeken Erçel, sağlıklı yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Gamze Erçel'in sosyal medyadan paylaştığı öğünleri takip edenler ünlü fenomenin beslenme listesini oluşturdu. Ayrıca Erçel'in kendi diyet kahvaltısnı paylaştığı açıklamaları da sizler için derledik. İşte Gamze Erçel'in doğum kilolarından şıp diye kurtulmasının formülü...

Gamze Erçel geçtiğimiz sene yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Benimle birlikte ne kadar çok insan diyete başlamış. Hadi bu hafta lütfen bozmayalım. Gece 3'ten beri uyumuyor olmam diyet yapmamı biraz engelliyor ama siz bana destek olun, ben de size."

Erçel kahvaltı menüsünü de takipçileriyle paylaşarak sağlıklı beslenme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca sosyal medyada birçok içerik üreticisi Gamze Erçel'in yediklerini takip ederek günlük yemek listesini hazırladı. İşte Bu verilere göre oluşturulan Gamze Erçel'in örnek beslenme menüsü;

KAHVALTI

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 kibrit kutusu boyutunda beyaz peynir
  • 1 dilim tam tahıllı ekmek
  • 3 adet zeytin
  • Domates salata
  • 1 bardak çay

(Kahvaltı öğününü Gamze Erçel kendi hesabından paylaştı)

ÖĞLE YEMEĞİ:

  • Izgara tavuk (yarım tavuk göğsü gibi görünüyor)
  • Yarım avokado
  • Kabak (baharatlarla marine edilmiş, fırında pişirilmiş)
  • Birkaç parça domates

ARA ÖĞÜN:

  • Yoğurt (belirli miktar ve tür belirtilmemiş)

AKŞAM YEMEĞİ:

  • Fırında kabak
  • Tavuk (baharatlarla hazırlanmış)
  • Bir miktar domates

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