Cayır cayır yağ yakan diyet listesi! Gamze Erçel 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Sabah kahvaltısında...

Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Gamze Erçel, takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşmaya devam ediyor. 1 gün boyunca tükettiği besinlerle dikkat çeken Erçel, sağlıklı yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Gamze Erçel'in sosyal medyadan paylaştığı öğünleri takip edenler ünlü fenomenin beslenme listesini oluşturdu. Ayrıca Erçel'in kendi diyet kahvaltısnı paylaştığı açıklamaları da sizler için derledik. İşte Gamze Erçel'in doğum kilolarından şıp diye kurtulmasının formülü...

Gamze Erçel geçtiğimiz sene yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;