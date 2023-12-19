2 kez evlenen Özge Borak’tan “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu, geçen aylarda ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.
Nisan ayında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan ünlü oyuncu, aile ilişkilerini anlatırken annelik özleminden de bahsetti:
"Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler.
Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım."