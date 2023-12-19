2 kez evlenen Özge Borak’tan “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

Oyuncu, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna da biten evliliklerini işaret ederek yanıt verdi.

Borak şöyle konuştu: "Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim.

Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı."

O SÖZLERE AÇIKLAMA GELDİ

Borak'ın biten evlilikleriyle ilgili söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi.