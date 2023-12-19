SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

2 kez evlenen Özge Borak’tan “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, geçen aylarda katıldığı bir programda dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Ünlü oyuncu, eski evliliklerine işaret ederek “Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim” diyerek gündem olmuştu. Röportajın aylar sonra sosyal medyada tekrar gündeme gelmesi üzerine Borak, yeni bir açıklamada bulundu. 2 yıl Ata Demirer’le evli kalan Borak’ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 09:13 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:14
2 kez evlenen Özge Borak’tan “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ata Demirer’den önce...

İlk kez 2003 yılında kamera karşısına geçen ve Ihlamurlar Altında dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Özge Borak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Oyuncu, geçen aylarda ise evliliklerine dair yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi.

Nisan ayında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan ünlü oyuncu, aile ilişkilerini anlatırken annelik özleminden de bahsetti:

"Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Kavram karmaşasına gider fazlası. Yetişkince arkadaşlıkta iyiyiz ama. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır. Muhteşemler.

Eğer bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi anne olmak. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum, o noktada bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım."

Oyuncu, "Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?" sorusuna da biten evliliklerini işaret ederek yanıt verdi.

Borak şöyle konuştu: "Yaşamıyordum. Büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim.

Belki de son 8 yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok. Bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı."

O SÖZLERE AÇIKLAMA GELDİ
Borak'ın biten evlilikleriyle ilgili söyledikleri ise kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu, aylar sonra sözlerinin tekrar gündem olması üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu ve o sözlerine açıklık getirdi.

Instagram üzerinden açıklamada bulunan Borak, şunları söyledi: "Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır.

Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. "Ayıp olmasın diye evlendim" gibi bir cümle kurmadım. Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir.

Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim.

Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler..."

İşte o paylaşım...

İLK EŞİ BAKIN KİM!
Özge Borak'ın bu açıklamasının ardından ünlü oyuncunun aşk hayatı da merak konusu oldu. 2012-2014 yılları arasında Ata Demirer ile evli kalan Özge Borak'ın ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÖZGE BORAK-BÜLENT ŞAKRAK
Özge Borak, 2006 yılında Bülent Şakrak ile evlenip 2010 yılında boşandı.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
100 yıl sonra aynı gün imzalar atıldı: 16 anlaşma 6 milyar dolar! Başkan Erdoğan’dan Gazze ve Ukrayna’da ateşkes açıklaması
CHP’li Tolgahan Erdoğan ifşaladı! HALK TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun FETÖ ile bağı deşifre oldu
Karmod
SON DAKİKA