Müge Anlı’daki Ezel’in yengesi Tuğba Aslanhan öldü mü? Ezel Bayraktar’ın yengesi Tuğba Aslanhan’ın hastalığı ne, neden öldü?

Müge Anlı'nın programına konuk olarak kayınbiraderinin tedavi parasını harcadığı gerekçesiyle yardım isteyen Tuğba Aslanhan , karaciğer kanseri tedavisi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. Acı haberi 19 Aralık tarihli canlı yayında duyuran Müge Anlı, izleyicilere duygusal bir an yaşattı.

Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba - Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bir dönem çok konuşulmuştu.

Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.