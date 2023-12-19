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Müge Anlı'daki Ezel'in yengesi Tuğba Aslanhan öldü mü? Ezel Bayraktar'ın yengesi Tuğba Aslanhan'ın hastalığı ne, neden öldü?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisinden etkilenerek adını Ezel olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, geçtiğimiz aylarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yengesi Tuğba Aslanhan'ın karaciğer kanseri tedavisi için biriktirdiği parayı harcamasıyla gündeme gelmişti. Anlı'nın yardımıyla tedavi süreci devam eden Tuğba Aslanhan'ın bugün hayatını kaybettiği üzücü bir gelişme olarak ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 13:31 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:37
Müge Anlı’daki Ezel’in yengesi Tuğba Aslanhan öldü mü? Ezel Bayraktar’ın yengesi Tuğba Aslanhan’ın hastalığı ne, neden öldü?

Müge Anlı'nın programına konuk olarak kayınbiraderinin tedavi parasını harcadığı gerekçesiyle yardım isteyen Tuğba Aslanhan, karaciğer kanseri tedavisi gördüğü süreçte yaşamını yitirdi. Acı haberi 19 Aralık tarihli canlı yayında duyuran Müge Anlı, izleyicilere duygusal bir an yaşattı.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba - Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları bir dönem çok konuşulmuştu.

Adını dizi karakteri olan Ezel ile değiştiren Ömer Can Aslanhan, kanser hastası yengesinin tedavi için biriktirdiği 300 bin TL'yi alarak kayıplara karışmış, sonrasında da ortaya çıkıp paranın tamamını harcadığını dile getirmişti.



Oyuncu olma hayallerinin olduğunu ve bu parayı yatırım amaçlı kullandığını fakat hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ömer'in bu parayı Antalya'da otellerde yediği ortaya çıkmıştı.

Oyuncu olmak isteyen Ezel Bayraktar ajansa yazdırılırken kanser hastası yengeye yardım eli uzatılmıştı.

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