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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i kafasında tamamen bitirdi "Hayatımda kimse yok olmasına da gerek yok" Sevgilisi mi değil mi derken...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Sonrasında yine aşk iddiaları dönse de Saraçoğlu tüm dedikodulara son noktayı koydu.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 13:51 Güncelleme 19 Aralık 2023, 13:56
Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i kafasında tamamen bitirdi Hayatımda kimse yok olmasına da gerek yok Sevgilisi mi değil mi derken... 1

Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini geçen sene sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i kafasında tamamen bitirdi Hayatımda kimse yok olmasına da gerek yok Sevgilisi mi değil mi derken... 2

İkilinin aşkı ise birlikte çıktıkları yaz tatilinde belgelendi. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, tekne tatillerinde dudak dudağa kameralara yansımıştı.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’i kafasında tamamen bitirdi Hayatımda kimse yok olmasına da gerek yok Sevgilisi mi değil mi derken... 3

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş, çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Hatta çiftin, sette çok büyük bir kavga ettikleri, yönetmenlerin güç bela ayırdıkları gelen iddialar arasındaydı.

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