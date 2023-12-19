Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'i kafasında tamamen bitirdi "Hayatımda kimse yok olmasına da gerek yok" Sevgilisi mi değil mi derken...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını "Sadece iş arkadaşıyız" sözleriyle duyurmuştu. Sonrasında yine aşk iddiaları dönse de Saraçoğlu tüm dedikodulara son noktayı koydu.