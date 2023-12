GQ Türkiye Men Of The Year’da ATV oyuncuları göz kamaştırdı!

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 ödül töreni önceki akşam The Ritz-Carlton, Istanbul'da gerçekleştirildi. İnsan ve yapay zeka, geçmiş ve gelecek arasında değişmekte olan dünyada kapı eşiğinde kalanları gizemli yönleriyle odağına alan gecede 14 farklı kategoride ödüller sahipleriyle buluştu.

MOTY sahnesinde '10. Yıl Özel Ödülü' Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'e sunuldu. 'Samsung Yılın Yükselen Kadın Oyuncusu' ödülü Altın Kafes dizisinin başrol oyuncularından Şifanur Gül'e Yasemin Kay Allen tarafından sunulurken 'Samsung Yılın Yükselen Erkek Oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'a ise ödülünü Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir verdi.

Şükrü Özyıldız'ın sunuculuğunu yaptığı; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla yaşama özgünlük katan isimler ödüllendirildi.

Ece Sükan'ın kırmızı halı röportajlarını gerçekleştirdiği törende cemiyet, iş, sanat, spor, kültür ve sanat hayatından önemli isimler bir araya geldi.