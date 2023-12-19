Gamze Erçel şakır şakır bu diyetle eridi! 31’lik fenomen 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Doğum kilolarını öyle bir verdi ki...

Ünlü fenomen Gamze Erçel, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Ünlü fenomen Gamze Erçel, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Gamze Erçel geçtiğimiz sene yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
"Benimle birlikte ne kadar çok insan diyete başlamış. Hadi bu hafta lütfen bozmayalım. Gece 3'ten beri uyumuyor olmam diyet yapmamı biraz engelliyor ama siz bana destek olun, ben de size."
Erçel kahvaltı menüsünü de takipçileriyle paylaşarak sağlıklı beslenme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca sosyal medyada birçok içerik üreticisi Gamze Erçel'in yediklerini takip ederek günlük yemek listesini hazırladı. İşte Bu verilere göre oluşturulan Gamze Erçel'in örnek beslenme menüsü;
KAHVALTI
(Kahvaltı öğününü Gamze Erçel kendi hesabından paylaştı)
ÖĞLE YEMEĞİ:
ARA ÖĞÜN:
AKŞAM YEMEĞİ: