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Gamze Erçel şakır şakır bu diyetle eridi! 31'lik fenomen 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Doğum kilolarını öyle bir verdi ki...

Sosyal medyanın sevilen fenomenlerinden biri olan Gamze Erçel, takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşmaya devam ediyor. 1 gün boyunca tükettiği besinlerle dikkat çeken Erçel, sağlıklı yaşam tarzıyla öne çıkıyor. Gamze Erçel'in sosyal medyadan paylaştığı öğünleri takip edenler ünlü fenomenin beslenme listesini oluşturdu. Ayrıca Erçel'in kendi diyet kahvaltısnı paylaştığı açıklamaları da sizler için derledik. İşte Gamze Erçel'in doğum kilolarından şıp diye kurtulmasının formülü...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 16:33 Güncelleme 19 Aralık 2023, 16:38
Gamze Erçel şakır şakır bu diyetle eridi! 31’lik fenomen 1 gün boyunca bunları tüketiyor! Doğum kilolarını öyle bir verdi ki...

Ünlü fenomen Gamze Erçel, sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle sağlıklı beslenme alışkanlıklarını paylaşarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Gamze Erçel geçtiğimiz sene yaptığı bir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Benimle birlikte ne kadar çok insan diyete başlamış. Hadi bu hafta lütfen bozmayalım. Gece 3'ten beri uyumuyor olmam diyet yapmamı biraz engelliyor ama siz bana destek olun, ben de size."

Erçel kahvaltı menüsünü de takipçileriyle paylaşarak sağlıklı beslenme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca sosyal medyada birçok içerik üreticisi Gamze Erçel'in yediklerini takip ederek günlük yemek listesini hazırladı. İşte Bu verilere göre oluşturulan Gamze Erçel'in örnek beslenme menüsü;

KAHVALTI

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 kibrit kutusu boyutunda beyaz peynir
  • 1 dilim tam tahıllı ekmek
  • 3 adet zeytin
  • Domates salata
  • 1 bardak çay

(Kahvaltı öğününü Gamze Erçel kendi hesabından paylaştı)

ÖĞLE YEMEĞİ:

  • Izgara tavuk (yarım tavuk göğsü gibi görünüyor)
  • Yarım avokado
  • Kabak (baharatlarla marine edilmiş, fırında pişirilmiş)
  • Birkaç parça domates

ARA ÖĞÜN:

  • Yoğurt (belirli miktar ve tür belirtilmemiş)

AKŞAM YEMEĞİ:

  • Fırında kabak
  • Tavuk (baharatlarla hazırlanmış)
  • Bir miktar domates

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