Yalı Çapkını hayranlarına göbek attıracak karar! Mine Tugay’ın ardından o ismi getirdiler

Dizi tutkunlarının dizinin yeni bölümleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu bu dönemde, yapımcılar ve oyuncu kadrosu da seyirciyi şaşırtacak sürpriz gelişmelerle izleyicileri karşılamaya hazırlanıyor. İşte diziye dahil olan o isim...