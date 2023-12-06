Yalı Çapkını hayranlarına göbek attıracak karar! Mine Tugay’ın ardından o ismi getirdiler

Dizi tutkunlarının dizinin yeni bölümleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu bu dönemde, yapımcılar ve oyuncu kadrosu da seyirciyi şaşırtacak sürpriz gelişmelerle izleyicileri karşılamaya hazırlanıyor. İşte diziye dahil olan o isim...
Dizi tutkunlarının dizinin yeni bölümleri için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduğu bu dönemde, yapımcılar ve oyuncu kadrosu da seyirciyi şaşırtacak sürpriz gelişmelerle izleyicileri karşılamaya hazırlanıyor. İşte diziye dahil olan o isim...
SEYRANIN ARKADAŞI OLARAK GİRECEK
Diziye konuk olarak en son Mine Tugay katılmıştı. Ünlü ismin ardından yeni sezonda Müge Su Şahin diziye Seyran'ın üniversiteden arkadaşı olarak katılacak.
Ferit ve Seyran'ın ayrılık kararının ardından Seyranın yeni bir hayat kurması bekleniyor.
Seyran'ın bu kararı almasının ardından ona yardımcı olan kişinin Müge Su Şahin'in oynadığı karakter olacağı tahmin ediliyor.
Diziyi severek takip eden birçok kişi yeni bölümlerde kendi ayakları üzerinde duran ve güçlü bir Seyran göreceğini umut ediyor.
Ferit ise Seyran'ı kaybetmenin verdiği yenilgiyle çılgına dönecek.
Genç oyuncu Müge Su Şahin müjdeli haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
MÜGE SU ŞAHİN KİMDİR?
Genç oyuncu 12 Haziran 2001 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Çocukluğunun büyük bir kısmını Ankara'da geçirmiştir.
İkizler burcu olan sanatçı, 1,73 m boyunda ve 58 kg'dır. 21 yaşındaki Müge Su Şahin aynı zamanda şarkıcılıkla da ilgileniyor.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Bizim Hikaye (2017)
Çarpışma (2019)
Akrep (2020)
Gülümse Kaderine (2022)