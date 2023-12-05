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Ender Saraç Zerrin Özer'e 6 ayda 33 kilo verdirdi! 60 yaşında 109 kilodan 40 bedene indi! 'Tekerlekli sandalyeye mahkumum' demişti

10 sene önce tamamladığı kilo verme süreciyle sık sık konuşulan ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sağlıklı yaşam ve zayıflama arayışında olanlara ilham kaynağı oldu. Zerrin Özer uyguladığı etkili diyet programı sayesinde 109 kilodan 76 kiloya düşerek toplamda 33 kilo vermeyi başardı. Ender Saraç sayesinde 33 kilo veren ünlü şarkıcının kilo verme yöntemini sizler için derledik. İşte 109 kilodan 40 bedene inmeyi başaran Zerrin Özer'in diyet listesi...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:16 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:16
Ender Saraç Zerrin Özer’e 6 ayda 33 kilo verdirdi! 60 yaşında 109 kilodan 40 bedene indi! ’Tekerlekli sandalyeye mahkumum’ demişti

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, uyguladığı diyetle 109 kilodan 76 kiloya düşerek 33 kilo verdi. 6 aylık süreçte sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle bu başarıyı elde etti. 2010 yılından beri formunu korumaya çalışan Özer'in sırrını sizler için derledik. İşte detaylar...

Zerrin Özer'in birçok kişiye ilham olan zayıflama yöntemi sık sık gündeme geliyor. Bu nedenle Zerrin Özer ve doktoru Ender Saraç'ın yıllar önce verdiği röportajları sizler için derledik. İşte Zerrin Özer'in 109 kilodan 76'ta inme serüveni...

Dr. Ender Saraç geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Zerrin Özer'in zayıflama sürecini şöyle anlattı:

"Zerrin Özer 2009'un nisan ayında kliniğimize başvurduğunda 109 kiloydu. Tansiyonu yüksekti, şeker hastalığı ile boğuşuyor, pek çok ilaç kullanıyordu. Ben ve Dr. Gönül Ateşsaçan, Zerrin Özer'i kilo vermeye ikna ettik, hırslandı ve harekete geçti."

"'Kendimi bu yıl yenileyeceğim. Zayıflayacağım, 2010 yılına büyük bir atak yaparak gireceğim' dedi. Kan tahlillerini yaptırdık, vücut analizini çıkarttık. Bedenindeki yağ, su ve kas oranını belirledik."

"Her gün spor salonunda hoca eşliğinde çalıştı. Her geldiğinde vücut analizini yeniledik, yağdan mı yoksa sudan mı kilo verdiğini kontrol ettik, ona göre Zerrin Özer'i yönlendirdik. Fitness aletleriyle çalıştı, koşu bandında mutlaka 1 saat geçirdi. Daha sonraları haftanın 3 günü spora gitmeye devam etti"

DUYGUSALLIK METABOLİZMA YAVAŞLATIYOR

"Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan."

ZERRİN ÖZER DİYETTE NELER YEDİ?

Zerrin Özer'e kilo verme döneminde çok katı, ölçüleri gramlı bir diyet uygulamadık. Ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyat tüketti. Gün içinde bol sıcak su ve bitki çayı içti. Bazı sabahlar müsli, yağsız süt ya da yoğurdun eşlik ettiği kahvaltılar etti.

Sıkılmaması için bazen de tam buğday ya da çavdar ekmeği ve peynir yedi. Zerrin Özer hiçbir zaman sıkı bir diyet yapamaz. Çünkü kan şekeri düşük. Tarçın ve içinde 7 şifalı madde olan bitkisel desteğin etken maddelerinden biri olan krom sayesinde hipoglisemi yani düşük kan şekeri atakları çok hafif geçti.

Formülünde 7 şifalı madde içeren, zayıflamaya yardımcı, metabolizmayı canlandıran bitkisel destek kullandı.

Bedenini tanıdı, ona göre beslenmeye başladı.

Tarçın, zencefil, zerdeçal ve keten tohumu tüketti.

Hamur işlerini çok az yedi.

Günde 2 litre sıcak su, en az 4 bardak yeşil çay içti.

Zayıflamaya yardımcı bitki çayından her gün 3 bardak tüketti.

Her gün 1-1.5 saat spor yaptı.

Tok karnına tatlı yemedi.

ZAYIFLAMAYA YARDIMCI ÇAY

Malzemeler

* Bir adet avakado yaprağı

* Parmak ucuyla taze zencefil

* Bir tutam funda yaprağı

* İri bir tutam yeşil çay

Yapılışı

Bir bardak suda avakado yaprağı, zencefil, funda yaprağı ve yeşil çayı 2-3 dakika kaynatın. Ardından 3-4 dakika demleyin. Günde 3-4 fincan bu çaydan tüketin.

KİLOSUNU KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİYOR?

* Haftanın 3-4 günü müsli ve sütle kahvaltı ediyor. 2-3 gün yağsız peynirden tost yiyor.

* Ara öğünlerde az şekerli meyve yanına 1 gün fındık, 1 gün badem, genelde ise ceviz yiyor.

* Öğle yemeklerinde beyaz protein, balık, tavuk, yumurta beyazından omlet, yağsız yoğurt, yanına ızgara sebze tüketiyor.

* Öğlen ve akşam arası elma kurusu, yağsız süt ve 1 ceviz yiyor.

* Akşam yemeklerinde bulgur pilavı veya çavdar ekmeği ya da tam buğday ekmeğini tercih ediyor. 5 gün az yağlı sebze yemeği, 2 gün kuru bakliyat tüketiyor.

* Haftada 1 gün aşırıya kaçmamak koşuluyla kebap, mantı, pizza yiyor. Eğer üst üste 2 gün yediyse 1 gün lahana çorbasıyla detoks yaparak dengeliyor.

* Bol su içiyor, bitki çaylarını ihmal etmiyor. Günde 2-3 bardak kilo korumaya yardımcı çay tüketiyor.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE YAŞAMIŞTI

Seneler önce yaşadığı kilo kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Zerrin Özer "Ameliyatı yapan doktor ''Zerrin Hanım, ben bu işi beceremedim', 'İsminizin büyüklüğü', 'Heyecanlandım' gibi cümleler kurdu. Böyle bir şey olur mu? Doktorun heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkumum" dedi.

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