Ender Saraç Zerrin Özer’e 6 ayda 33 kilo verdirdi! 60 yaşında 109 kilodan 40 bedene indi! ’Tekerlekli sandalyeye mahkumum’ demişti

Günde 2 litre sıcak su, en az 4 bardak yeşil çay içti.
Zayıflamaya yardımcı bitki çayından her gün 3 bardak tüketti.
Her gün 1-1.5 saat spor yaptı.
Tok karnına tatlı yemedi.
ZAYIFLAMAYA YARDIMCI ÇAY
Malzemeler
* Bir adet avakado yaprağı
* Parmak ucuyla taze zencefil
* Bir tutam funda yaprağı
* İri bir tutam yeşil çay
Yapılışı
Bir bardak suda avakado yaprağı, zencefil, funda yaprağı ve yeşil çayı 2-3 dakika kaynatın. Ardından 3-4 dakika demleyin. Günde 3-4 fincan bu çaydan tüketin.
KİLOSUNU KORUMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİYOR?
* Haftanın 3-4 günü müsli ve sütle kahvaltı ediyor. 2-3 gün yağsız peynirden tost yiyor.
* Ara öğünlerde az şekerli meyve yanına 1 gün fındık, 1 gün badem, genelde ise ceviz yiyor.
* Öğle yemeklerinde beyaz protein, balık, tavuk, yumurta beyazından omlet, yağsız yoğurt, yanına ızgara sebze tüketiyor.
* Öğlen ve akşam arası elma kurusu, yağsız süt ve 1 ceviz yiyor.
* Akşam yemeklerinde bulgur pilavı veya çavdar ekmeği ya da tam buğday ekmeğini tercih ediyor. 5 gün az yağlı sebze yemeği, 2 gün kuru bakliyat tüketiyor.
* Haftada 1 gün aşırıya kaçmamak koşuluyla kebap, mantı, pizza yiyor. Eğer üst üste 2 gün yediyse 1 gün lahana çorbasıyla detoks yaparak dengeliyor.
* Bol su içiyor, bitki çaylarını ihmal etmiyor. Günde 2-3 bardak kilo korumaya yardımcı çay tüketiyor.
TEKERLEKLİ SANDALYEDE YAŞAMIŞTI
Seneler önce yaşadığı kilo kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Zerrin Özer "Ameliyatı yapan doktor ''Zerrin Hanım, ben bu işi beceremedim', 'İsminizin büyüklüğü', 'Heyecanlandım' gibi cümleler kurdu. Böyle bir şey olur mu? Doktorun heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkumum" dedi.