Ender Saraç Zerrin Özer’e 6 ayda 33 kilo verdirdi! 60 yaşında 109 kilodan 40 bedene indi! ’Tekerlekli sandalyeye mahkumum’ demişti

"'Kendimi bu yıl yenileyeceğim. Zayıflayacağım, 2010 yılına büyük bir atak yaparak gireceğim' dedi. Kan tahlillerini yaptırdık, vücut analizini çıkarttık. Bedenindeki yağ, su ve kas oranını belirledik."

"Her gün spor salonunda hoca eşliğinde çalıştı. Her geldiğinde vücut analizini yeniledik, yağdan mı yoksa sudan mı kilo verdiğini kontrol ettik, ona göre Zerrin Özer'i yönlendirdik. Fitness aletleriyle çalıştı, koşu bandında mutlaka 1 saat geçirdi. Daha sonraları haftanın 3 günü spora gitmeye devam etti"

DUYGUSALLIK METABOLİZMA YAVAŞLATIYOR "Sanatçılar duygusal oluyor bu yüzden de ruhsal iniş çıkışları diğer kişilere göre daha fazla. Bu da onların metabolizmalarını yavaşlatıyor. Zerrin Özer şimdilerde kilo vermeye devam ediyor. Ancak biz onun kilo vermesini yavaşlatıyoruz. Hedefi 40 bedene inmek. Bunu çok rahat bir şekilde başaracağına inanıyorum. Zerrin Özer artık enerjik ve mutlu bir insan."

ZERRİN ÖZER DİYETTE NELER YEDİ? Zerrin Özer'e kilo verme döneminde çok katı, ölçüleri gramlı bir diyet uygulamadık. Ağırlıklı olarak az yağlı protein, bol yeşillik, sebze ve bakliyat tüketti. Gün içinde bol sıcak su ve bitki çayı içti. Bazı sabahlar müsli, yağsız süt ya da yoğurdun eşlik ettiği kahvaltılar etti.