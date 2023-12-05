Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını açıklayan Afra Saraçoğlu tek tek anlattı "Hayatıma ne kadar dahil olursa..."

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, dizideki partneri Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açmış, magazin gündemine yansıyan pek çok iddianın ardından çift, çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ayrıldıklarını açıklamıştı. Afra Saraçoğlu Harper's Bazaar Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu. İşte o detaylar…