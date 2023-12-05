Hani sevgili olan siz değildiniz! Aşk yaşadıklarını ölümüne inkar eden Emre Altuğ ile Gözde Kansu el ele! Kameralara takılan ikili...

1999'da ilk albümünü yayınlayan Emre Altuğ'un en büyük isteği oyuncu olmaktı ve müzikte de başarıyı yakalayınca ikisini bir arada yürütmeye karar verdi.

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Tatlı Hayat, Lise Defteri ve Sensiz Olmuyor isimli dizilerde rol alan Altuğ, bir yandan da Sıcak, Dudak Dudağa, Kişiye Özel, Zil gibi albümleriyle müzik listelerini alt üst etti. Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında yeteneklerini sergileyen ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Altuğ, işleri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.