Ve paket oldu! Bambaşka Biri finalle yayından kaldırıldı iddiaları güçlendi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hande Erçel bile...

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" dizisi, yayın gününde önemli bir değişikliğe gitti. Dizinin, Pazartesi akşamları yerine Cuma akşamları ekranlarda olacağı duyuruldu. Bu değişiklik, dizinin takipçileri tarafından merakla karşılandı.
"Bambaşka Biri" Neden Pazartesi Akşamı Yayınlanmadı?
4 Aralık Pazartesi akşamı, "Bambaşka Biri" yerine "Bursa Bülbülü" adlı film yayınlandı. Bu durum, dizinin gün değişikliği ve yayın akışındaki yerini alamaması nedeniyle gerçekleşti.
Dizinin Final Yapıp Yapmayacağı Sorusu
Pazartesi akşamları başlayan ve reyting sıralamasında beklenen başarıyı gösteremeyen "Bambaşka Biri", final yapacağı iddialarıyla gündeme geldi. Dizi, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapma ihtimaliyle karşı karşıya.