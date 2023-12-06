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Ve paket oldu! Bambaşka Biri finalle yayından kaldırıldı iddiaları güçlendi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hande Erçel bile...

"Bambaşka Biri" adlı dizinin 13. bölümü, izleyiciler tarafından bekleniyordu. Ancak, diziyle ilgili alınan bir karar, izleyiciler arasında yayından kaldırılma iddialarını güçlendirdi. Detaylar ise olayın arkasındaki gerçeği ortaya koyuyor. Yapılan açıklamalara göre, dizinin yayından kaldırılma kararı, çeşitli faktörlere dayanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 10:01 Güncelleme 06 Aralık 2023, 10:01
Ve paket oldu! Bambaşka Biri finalle yayından kaldırıldı iddiaları güçlendi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Hande Erçel bile...

Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı "Bambaşka Biri" dizisi, yayın gününde önemli bir değişikliğe gitti. Dizinin, Pazartesi akşamları yerine Cuma akşamları ekranlarda olacağı duyuruldu. Bu değişiklik, dizinin takipçileri tarafından merakla karşılandı.

"Bambaşka Biri" Neden Pazartesi Akşamı Yayınlanmadı?

4 Aralık Pazartesi akşamı, "Bambaşka Biri" yerine "Bursa Bülbülü" adlı film yayınlandı. Bu durum, dizinin gün değişikliği ve yayın akışındaki yerini alamaması nedeniyle gerçekleşti.

Dizinin Final Yapıp Yapmayacağı Sorusu

Pazartesi akşamları başlayan ve reyting sıralamasında beklenen başarıyı gösteremeyen "Bambaşka Biri", final yapacağı iddialarıyla gündeme geldi. Dizi, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yapma ihtimaliyle karşı karşıya.

"Bambaşka Biri" Dizisi Cuma Günlerinde Ne Yapacak?

Cuma akşamları yayınlanacak olan "Bambaşka Biri"nin 13. bölümü, 8 Aralık'ta seyirciyle buluşacak. Bu kapsamda dizinin Cuma günleri nasıl bir performans göstereceği merak ediliyor.

Seyircinin "Bambaşka Biri" Dizisine İlgisi ve Beklentileri
"Bambaşka Biri" dizisinin seyircileri, yapılan bu değişiklikler ve final iddiaları hakkında endişeli. Dizinin yeni gününde nasıl bir izleyici kitlesi çekeceği ve reytinglerde nasıl bir etki yaratacağı, dizinin geleceği açısından belirleyici olacak.

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