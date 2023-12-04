Şampiyonlar Ligi fenomenlerine kara haber | Dilan Polat’ın ardından 12 fenomenin şirketine kayyım atandı! Tayyargillerden ilk açıklama

TAYYARGİLLER'DEN İLK AÇIKLAMA

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlem Öz, "Akşam saatlerinde duyduğumuz şirkete kayyum atanması haberi ile ilgili bize bir tebligat gelmedi, avukatimiz yarın sorup öğrenecek kızlar. Bizde sizin gibi bazı haberlerin doğruluğuna elimize gerçek bir bilgi gelmeden emin olamıyoruz. O kadar spekülatif haber var ki, doğru bildiklerimi sizinle buradan paylaşacağım Lütfen bizim bile emin olmadığımız haberlere bizden duymadan itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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