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Şampiyonlar Ligi fenomenlerine kara haber | Dilan Polat'ın ardından 12 fenomenin şirketine kayyım atandı! Tayyargillerden ilk açıklama

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Olay ülke gündemine bomba gibi düşerken son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi. Haber sonrası Özlem Öz'den konu ile ilgili ilk açıklama geldi. İşte o açıklama ve detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 18:27 Güncelleme 04 Aralık 2023, 22:16
Şampiyonlar Ligi fenomenlerine kara haber | Dilan Polat’ın ardından 12 fenomenin şirketine kayyım atandı! Tayyargillerden ilk açıklama

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin tutuklandığı soruşturma genişlemeye devam ediyor.

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar ligi' olarak isimlendirerek paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 sosyal medya fenomeni de soruşturmaya dahil edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik olarak başlattığı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" soruşturması kapsamında, daha önce Dilan Polat'ın paylaştığı fotoğrafta yer alan 15 fenomen hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmiş, ardından da 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.


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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, fotoğrafta yer alan kişilere ait 12 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.


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TAYYARGİLLERE AİT 3 ŞİRKETE DE KAYYUM ATANDI
24 Kasım 2023 tarihinde Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.


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Özlem Öz'ün annesi Hayriye Altınok, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Altınok Öz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. Hakimlik, Tayyar ve Özlem Öz çiftinin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı.

TAYYARGİLLER'DEN İLK AÇIKLAMA
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özlem Öz, "Akşam saatlerinde duyduğumuz şirkete kayyum atanması haberi ile ilgili bize bir tebligat gelmedi, avukatimiz yarın sorup öğrenecek kızlar. Bizde sizin gibi bazı haberlerin doğruluğuna elimize gerçek bir bilgi gelmeden emin olamıyoruz. O kadar spekülatif haber var ki, doğru bildiklerimi sizinle buradan paylaşacağım Lütfen bizim bile emin olmadığımız haberlere bizden duymadan itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

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