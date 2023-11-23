Dilan Polat "Engin bana yüzük al" sözleriyle şov yaptı sonu hapishanede bitti! Fenomenler mercek altında: Mervenur, Sevim Alan, Tubaliya...

Gösterişli dünyaları başlarına yıkılan Dilan-Engin Polat, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin hapisteki günlük harçlıkları da açıklandı. Günlük sadece 133 lira harcama hakları olan Polat çifti ve diğerleri, yeni ve zor hayatlarına alışmaya çalışırken sosyal medyada tepkiler dikkat çekti:



Allah çok büyük.

Pırlantaları tak, 'Enginnnn' diye bağır, sonra düştüğün duruma bak.

Kara para iyiydi ama artık geçti. Şimdi bedel ödeme zamanı.

Yaşam mücadelesi veren işçilerle dalga geçen fenomenlere üzülen var mı acaba?

Tubaliya birçok kez takılarıyla zengin olduğunu ilan etti.

Mervenur birçok kez eleştirilse de pırlanta yüzüğünü çıkarmadı.

Sevim Alan da pırlanta yüzükleriyle gösteriş yaptı.

Tubaliya birçok kez takılarıyla zengin olduğunu ilan etti.



BANU PARLAK'A SİLAH GÖZALTISI

Polat çiftinin güzellik merkezini kurşunlattığı iddiasıyla gündeme gelen Banu Parlak, çektiği silah videosu nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Parlak'ın evinde ruhsatsız silah bulundu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN