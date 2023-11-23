Dilan Polat "Engin bana yüzük al" sözleriyle şov yaptı sonu hapishanede bitti! Fenomenler mercek altında: Mervenur, Sevim Alan, Tubaliya...

Dilan Polat, "Engin bana yüzük al" sözleriyle de şov yaptı. Takılarını tanıttı! Ancak sattığı binlerce TL'lik pırlantalar kankalarının parmaklarında da vardı.
Dilan Polat, "Engin bana yüzük al" sözleriyle de şov yaptı. Takılarını tanıttı! Ancak sattığı binlerce TL'lik pırlantalar kankalarının parmaklarında da vardı.
TAM 'TAKI'R
Türkiye günlerdir Dilan-Engin Polat çifti ile başlayan büyük operasyona kilitlendi. Polat çiftinden sonra fenomenler Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı. Son anda ABD'ye kaçan Eylül-Kenan Öztürk çiftinden sonra Tayyargiller olarak bilinen Tayyar Öz-Özlem Lina Öz, 'Şulemsi' takma adlı Şule Kayatürk de büyük panik başladı. Dilan Polat Diamond'a da baskın yapan polis, takı sektörüyle de kara paranın aklandığını gözler önüne serdi.
Parmaklarındaki pırlanta takılarla gösteriş yapan ünlüler sosyal medyada gündem oldu. Bazı fenomenler, pırlanta yüzükleriyle verdikleri pozları silmeye başlarken, MASAK'ı kandırabileceklerini sandı. Ancak mücevher şirketlerine yapılan baskınlar arka arkaya geldi.
Gösterişli dünyaları başlarına yıkılan Dilan-Engin Polat, Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin hapisteki günlük harçlıkları da açıklandı. Günlük sadece 133 lira harcama hakları olan Polat çifti ve diğerleri, yeni ve zor hayatlarına alışmaya çalışırken sosyal medyada tepkiler dikkat çekti:
Allah çok büyük.
Pırlantaları tak, 'Enginnnn' diye bağır, sonra düştüğün duruma bak.
Kara para iyiydi ama artık geçti. Şimdi bedel ödeme zamanı.
Yaşam mücadelesi veren işçilerle dalga geçen fenomenlere üzülen var mı acaba?
Tubaliya birçok kez takılarıyla zengin olduğunu ilan etti.
Mervenur birçok kez eleştirilse de pırlanta yüzüğünü çıkarmadı.
Sevim Alan da pırlanta yüzükleriyle gösteriş yaptı.
Tubaliya birçok kez takılarıyla zengin olduğunu ilan etti.
BANU PARLAK'A SİLAH GÖZALTISI
Polat çiftinin güzellik merkezini kurşunlattığı iddiasıyla gündeme gelen Banu Parlak, çektiği silah videosu nedeniyle gözaltına alındı. Sosyal medya fenomeni Parlak'ın evinde ruhsatsız silah bulundu.