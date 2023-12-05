Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıl 16 kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu. Bu nedenle Nurgül Yeşilçay'ın zayıflama sırları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte Yeşilçay'ın verdiği röportajlardan derlemeler...

16 KİLO VERDİM! Sırrını anlatan ünlü isim, geçmişte verdiği bir röportajda "16 kilo verdim. Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu."