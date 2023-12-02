Eylül Öztürk hakkında şoke eden gerçek! Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alınınca Türkiye biletini iptal etmiş

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk de tıpkı Polatgiller gibi güzellik merkezi üzerinden servet kazandı. Bütün paralarını ABD'ye aktarıp burada gayrimenkul aldı.



6 Kasım'da Türkiye'ye uçmak için rezervasyon yaptırdı. Ancak Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 1 Kasım'da gözaltına alınınca gelmekten caydı. Biletini açığa çıkardı.