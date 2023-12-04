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24 yaşında 54 kilo olma sırrı! Miray Daner 2 yöntemle evrim geçirdi! "Kubilay Aka ve Oğulcan Engin bin pişman..."

Miray Daner, son zamanlarda sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu, geçmişte Vatanım Sensin ve Medcezir gibi projelerdeki performansıyla övgü alsa da, zaman zaman hafif kilolu olmasıyla yapılan eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Miray Daner, bu eleştirilere karşı güçlü bir duruş sergileyerek, kendi vücuduna duyduğu özgüveniyle biliniyor. Özellikle aşk hayatındaki zorlukların ardından yaşadığı dönemde, Daner'in kilo vererek adeta bir dönüşüm geçirdiği sık sık gündeme geliyor. Miray Daner'in geçmişte verdiği röportajlardan yola çıkarak zayıflama yöntemlerini sizler için derledik. İşte 3 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 17:04 Güncelleme 04 Aralık 2023, 17:04
24 yaşında 54 kilo olma sırrı! Miray Daner 2 yöntemle evrim geçirdi! Kubilay Aka ve Oğulcan Engin bin pişman...

Kubilay Aka ile ilişkisini sonlandıran Miray Daner, ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile başlayan ilişkisinin de sona erdiğini açıklamıştı. Şimdilerde Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olan güzel oyuncu geçirdiği değişimle de en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Daner'in nasıl kilo verdiğini sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun kilo verme yöntemi...

3 AYDA MUM GİBİ ERİDİ!

24 yaşındaki genç oyuncu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda pandemide sağlıklı beslenmeye başladığını ifade etti.

Ayrıca "Sonra baktım vakit geçmiyor, evdeki planlamama sporu da ekledim. Keyifli ve kendimi zorlamadan geçirdiğim bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.

"DİYET YAPMIYORUM"

Miray Daner "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Daner'in sosyal medya hesapları, ayrılık sonrasında paylaştığı iddialı pozlarla dolup taşarken, takipçileri "Oğulcan ve Kubilay bin pişman" ve "Bu güzelliği kaybettikleri için çok üzülecekler" gibi yorumlarla ünlü oyuncunun aşk hayatını yakından takip ediyor.

SAĞLIKLI BESLENEREK 10 KİLO VERİLİR Mİ?

🔸Dengeli beslenme

🔸Porsiyon kontrolü ve sık aralıklarla küçük öğünler

🔸Yeterli su tüketimi

🔸Sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek

🔸Sebze, meyve ve tam tahıllı yiyecekler

🔸 Düzenli egzersiz

🔸 Yavaş, istikrarlı kilo verme hedefleri belirlemek

🔸 Uyumlu yaşam tarzı değişiklikleri

ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.

Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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