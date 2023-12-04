24 yaşında 54 kilo olma sırrı! Miray Daner 2 yöntemle evrim geçirdi! "Kubilay Aka ve Oğulcan Engin bin pişman..."

"DİYET YAPMIYORUM"
Miray Daner "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum." ifadelerini kullandı.
Daner'in sosyal medya hesapları, ayrılık sonrasında paylaştığı iddialı pozlarla dolup taşarken, takipçileri "Oğulcan ve Kubilay bin pişman" ve "Bu güzelliği kaybettikleri için çok üzülecekler" gibi yorumlarla ünlü oyuncunun aşk hayatını yakından takip ediyor.
SAĞLIKLI BESLENEREK 10 KİLO VERİLİR Mİ?
🔸Dengeli beslenme
🔸Porsiyon kontrolü ve sık aralıklarla küçük öğünler
🔸Yeterli su tüketimi
🔸Sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmek
🔸Sebze, meyve ve tam tahıllı yiyecekler
🔸 Düzenli egzersiz
🔸 Yavaş, istikrarlı kilo verme hedefleri belirlemek
🔸 Uyumlu yaşam tarzı değişiklikleri
ile sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz.
Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.