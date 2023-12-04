24 yaşında 54 kilo olma sırrı! Miray Daner 2 yöntemle evrim geçirdi! "Kubilay Aka ve Oğulcan Engin bin pişman..."

Kubilay Aka ile ilişkisini sonlandıran Miray Daner, ardından Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile başlayan ilişkisinin de sona erdiğini açıklamıştı. Şimdilerde Ata Caner Çerçioğlu ile birlikte olan güzel oyuncu geçirdiği değişimle de en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Daner'in nasıl kilo verdiğini sizler için derledik. İşte ünlü oyuncunun kilo verme yöntemi...