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14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu'nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Ünlü sunucu, boşanmasının ardından verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. Geçmişte verdiği bir röportajda kilo verme sırrını paylaşan sunucu, İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği doğal bir yöntemi takip ederek kilo verdiğini belirtti. Bu yöntem, hem sağlıklı hem de kolay kilo vermeyi hedefliyor. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği yöntem, doğal ve sağlıklı bileşenler üzerine kurulu. Bu yöntem, vücudun doğal dengesini koruyarak ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi sağlıyor. Saraçoğlu'nun önerisi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve bazı bitkisel kürlerin birleşimiyle kilo kaybını destekliyor. İşte, İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu etkili kilo verme yöntemi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 09:42 Güncelleme 04 Aralık 2023, 09:42
14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu’nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Zahide Yetiş, 9 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından sık sık gündemde yer alıyor. Ancak bu kez konuşulan sadece aşk hayatı değil, aynı zamanda dikkat çeken bir kilo kaybı hikayesi de ortaya çıktı. Yetiş, eski fotoğraflarına nazaran belirgin şekilde kilo vermesiyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü sunucu geçmişte verdiği bir röpportajda kilo verme sürecinde İbrahim Saraçoğlu'nun bir tavsiyesini takip ettiğini belirtti. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun o yöntemi...

14 KİLO VERDİREN KÜR

Zahide Yetiş sık sık eski fotoğraflarıyla gündeme geliyor.

Geçmişte verdiği bir röportajda kilo verme sırrını açıklayan Yetiş, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerisi sayesinde zayıfladığını açıkladı.

DOMATES SUYU MUCİZESİ

Programda Prof. Dr. Saraçoğlu'nun verdiği tavsiyeye göre, domates alerjisi olmayan ve reflü problemi yaşamayan herkesin uygulayabileceği bu kür, öğleden sonra 1 bardak domates suyu içilerek 30 gün boyunca devam ettiriliyor.

Ardından 7 gün ara verilip tekrarlanması önerilen bu yöntemle, Zahide Yetiş kısa sürede kilo verdi.

ETKİLİ BİR SONUÇ İÇİN

- Güne bir bardak limonlu su içerek başlayın.

- Saraçoğlu'nun lahana-limon- maydanoz kürünü uygulayın.

- Un, tuz ve şekerden kaçının.

DOMATES SUYU DİYETİ

Kahvaltı:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine 🥑 avokado ezmesi
🍓 Bir avuç çilek veya diğer taze meyveler

Ara Öğün:

🍏 Bir elma veya 🍐 armut
🥜 1 avuç badem veya ceviz

Öğle:

Sebzelerle zenginleştirilmiş 🍅 domates çorbası
🐔 Tavuk göğsü salatası (tavuk göğsü, marullar, domates, salatalık, biber, zeytinyağı ile)
🍞 1 dilim kepek ekmeği

Ara Öğün:

🍅 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
🍌 Yarım muz veya başka bir meyve

Akşam Yemeği:

🐟 Izgara balık (somon, levrek, alabalık gibi)
🍚 Kinoa pilavı veya bulgur pilavı
Sebzelerle hazırlanmış ızgara 🥦 sebze

Ara Öğün (isteğe bağlı):

🍅 Bir avuç çeri domates
🥒 Birkaç dilim salatalık

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