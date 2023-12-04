14 kilo verdiren Zahide Yetiş diyeti! İbrahim Saraçoğlu’nun formülüyle cayır cayır yağ yaktı! Her gün sadece 2 bardak...

Zahide Yetiş, 9 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından sık sık gündemde yer alıyor. Ancak bu kez konuşulan sadece aşk hayatı değil, aynı zamanda dikkat çeken bir kilo kaybı hikayesi de ortaya çıktı. Yetiş, eski fotoğraflarına nazaran belirgin şekilde kilo vermesiyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlü sunucu geçmişte verdiği bir röpportajda kilo verme sürecinde İbrahim Saraçoğlu'nun bir tavsiyesini takip ettiğini belirtti. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun o yöntemi...