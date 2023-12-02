Serenay Sarıkaya ve Mithat Can Özer'in kara gecesi! Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğününden ilk görüntüler ortaya çıktı! "Tüm ünlülerle sevgili olduğu için..."

Birçok ünlü kadınla aşk yaşayan Evirgen'in Alina Boz'la dünyaevine girmesine şaşıran birçok kişi "Aşk yaşamadığı bir ben kaldım" ve "Tüm ünlülerle sevgili olduğu için düğünde kadın ünlü gelememiş..." gibi yorumlarda bulundu.