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Serenay Sarıkaya ve Mithat Can Özer'in kara gecesi! Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğününden ilk görüntüler ortaya çıktı! "Tüm ünlülerle sevgili olduğu için..."

Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşkları evlilikle taçlanıyor! Çift, 5 aylık birlikteliklerini resmiyete döktü. Çiftin apar topar aldıkları bu kararın ardından bu akşam gerçekleşen düğünden kareler gelmeye başladı. Ünlü akını yaşanan organizasyonun detayları ise en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Umut Evirgen'in oldukça kabarık olan eski sevgili listesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Daha önce Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimlerle birlikte olan Evirgen, son olarak Serenay Sarıkaya ile büyük bir aşka yelken açmıştı İşte çiftin düğününden kareler ve sosyal medyadan gelen eğlenceli yorumlar...

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 20:59 Güncelleme 02 Aralık 2023, 20:59
Serenay Sarıkaya ve Mithat Can Özer’in kara gecesi! Umut Evirgen ve Alina Boz’un düğününden ilk görüntüler ortaya çıktı! Tüm ünlülerle sevgili olduğu için...

Alina Boz ve Umut Evirgen, aşklarını evlilikle taçlandırdı! Beş aylık birlikteliklerini resmiyete döken çift, bu akşam gerçekleşen düğünleriyle magazin gündemine damga vurdu. İşte bu özel düğünden görüntüler...

Düğün detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Çift, sadece 90 kişinin davetli olduğu özel bir düğünle bu akşam evleniyor.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun özel yemeklerinin servis edileceği düğün sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen, 1. Dünya Savaşı'nda yer alan lüks Halas Yatı'nda dünyaevine giriyor.

12 odası ve 16 kişilik ekibi bulunan bu özel mekan, çiftin unutulmaz bir gün geçirmelerine ev sahipliği yapıyor.

Sosyal medyada ise çiftin yakın arkadaşları, düğün hazırlıklarını heyecanla paylaşıyor.

Alina Boz'un gelinlikle çekilen ilk pozunu ve gelin ayakkabısının altına yazdığı ismi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşması, hayranlarını heyecanlandırdı.

Düğünden kareler gelmeye devam ederken birçok kişi sosyal medyadan konuyla ilgili yorumlarda bulundu.

Birçok ünlü kadınla aşk yaşayan Evirgen'in Alina Boz'la dünyaevine girmesine şaşıran birçok kişi "Aşk yaşamadığı bir ben kaldım" ve "Tüm ünlülerle sevgili olduğu için düğünde kadın ünlü gelememiş..." gibi yorumlarda bulundu.

Alina Boz ise UImut Evirgen'le aşk yaşamadan önce Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile birlikteydi.

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