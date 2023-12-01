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10 kişiden 9'u bulamıyor! Örümcek ağına sıkışan sinekleri ancak üstün zekalı birisi anında buluyor

Eğlencenin ve zeka oyunlarının heyecan verici dünyası gören herkesi şaşırtıyor. Macar sanatçı Gergeley Dudas tarafından oluşturulan bu bulmacalar dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bulmaca bu kez sizi örümcek ağındaki gizli sürprizlerle dolu bir zeka oyununa davet ediyor. Bu zorlu oyun gözlem yeteneğinizi, bilişsel becerilerinizi ve problem çözme yeteneğinizi test edecek. Şimdi resimdeki 7 sineği aramaya başlayabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 15:21 Güncelleme 01 Aralık 2023, 15:21
10 kişiden 9’u bulamıyor! Örümcek ağına sıkışan sinekleri ancak üstün zekalı birisi anında buluyor

10 kişiden 9'u bulamıyor. Örümcek ağına sıkışan sinekleri ancak üstün zekalı birisi anında buluyor. Bu görsel bulmacalar, zihinsel becerileri, optik değerleri ve problem çözme yeteneklerini geliştirerek sizi eğlendirecek. Şimdi resimde gizlenmiş 7 sineği bulabilir misiniz? Bu görsel bulmaca ancak üstün zekaya sahip bireylerin anında çözebildiği bir zorluk içeriyor.

ÖRÜMCEK AĞINA SIKIŞAN SİNEKLERİ BULABİLİR MİSİN?

Örümcek ağına sıkışmış toplam 7 sinek resimde gizlenmiş durumda. Ancak bu sinekleri bulmak, sadece görme yeteneğinizi değil, aynı zamanda analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi de sınıyor.

Resimde örümcek ağına sıkışmış toplam 7 sinek bulunmaktadır.
20 saniyeden kısa sürede bu yedi sineği tespit etmelisiniz.
Analitik ve muhakeme yeteneklerinizi kullanarak her ayrıntıyı incelemelisiniz.

Resmi bölümlere ayırın. Şimdi her satırı ve sütunu kontrol edin ve ipucu kaçırmamak için dikkatli olun. Sonunda analitik ve mantıksal yeteneklerinizi geliştirecek ve çeşitli durumları değerlendirmenize olanak tanıyacaksınız.

Görme yeteneğinizi test etmek ve zeka becerilerinizi geliştirmek için bu eğlenceli bulmacaya meydan okuyun.

Örümcek ağındaki gizli sinekleri bulduysanız tebrikler kesinlikle görsel algınızı bir adım öne taşıyorsunuz.

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