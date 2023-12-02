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Süt yerine bir bardak ondan koyun poğaçanız mis gibi şişsin! Pişince yemelere doyamayacaksınız

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı poğaça, geleneksel lezzetini koruyarak yeni bir formülle karşımıza çıkıyor. Artık süt olmadan da aynı lezzeti sunabileceğiniz bir tarifle tanışmaya hazır olun. Süt yerine kullanabileceğiniz alternatif malzemelerle hazırlanan bu balon gibi şişik poğaça tarifi, sofralarınıza hafiflik ve lezzet katacak.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 10:24 Güncelleme 02 Aralık 2023, 10:26
Süt yerine bir bardak ondan koyun poğaçanız mis gibi şişsin! Pişince yemelere doyamayacaksınız

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan poğaça, süt olmadan da nefis bir hale gelebilir. Geleneksel tariflere farklı bir dokunuş katmak isteyenler için süt yerine alternatif malzemelerle yapılan poğaça tarifleri, sofralara yeni bir soluk getirecek. İşte, süt kullanmadan da kabaran poğaçalar yapmanın sırları...

Poğaça tutkunlarına müjde! Yumuşacık hamur işleri yapmanın yeni sırrı ortaya çıktı. Süt yerine ekleyeceğiniz malzemeler ile, hamuru adeta balon gibi şişiriyor. İşte malzemeler ve tarifi;

MALZEMELER

🥯1 su bardağı ılık su
🥯Yarım su bardağı sıvı yağ
🥯1 adet yumurta akı (sarısı üzeri için ayıralım)
🥯1, 5 yemek kaşığı toz şeker

🥯Yarım tatlı kaşığı tuz
🥯1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)
🥯3. 5 su bardağı un

Üzeri için:

🥯Yumurta sarısı

TARİFİ

🍽Hamur için ılık su, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri çırpın.
🍽Ardından instant mayayı ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.
🍽Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.

🍽Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, tekrar yoğurarak toparlayın.

🍽Hamuru 12 parçaya bölün. Her bir parçayı içe doğru toparlayarak yuvarlak bezeler haline getirin.
🍽Şekillendirdiğiniz poğaçaları aralıklı olarak fırın tepsisine dizin ve 20 dakika tepsi mayası için bekletin.
🍽Tepsi mayasının ardından ayırdığınız yumurta sarısını çırpın ve poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün.

🍽Son olarak çatalın ucuyla poğaçaların üzerine çizikler atın. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serpebilirsiniz.
🍽180 derece fırında, fansız ayarda 25 dakika pişirin.
🍽Altı üstü güzelce kızaran poğaçalarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Bu tarifle süt kullanmadan puf puf kabaran poğaçalar yapabilirsiniz. Pişirme süresine ve fırın ayarına dikkat ederek lezzetli poğaçalar elde edebilirsiniz.

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