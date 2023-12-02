Süt yerine bir bardak ondan koyun poğaçanız mis gibi şişsin! Pişince yemelere doyamayacaksınız

🥯Yarım tatlı kaşığı tuz
🥯1 yemek kaşığı instant maya (yarım paket)
🥯3. 5 su bardağı un
Üzeri için:
🥯Yumurta sarısı
TARİFİ
🍽Hamur için ılık su, sıvı yağ, yumurta akı, toz şeker ve tuzu karıştırma kabına alın. Tel çırpıcı ile malzemeleri çırpın.
🍽Ardından instant mayayı ve unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.
🍽Hamur toparlandıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.
🍽Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alın, tekrar yoğurarak toparlayın.
🍽Hamuru 12 parçaya bölün. Her bir parçayı içe doğru toparlayarak yuvarlak bezeler haline getirin.
🍽Şekillendirdiğiniz poğaçaları aralıklı olarak fırın tepsisine dizin ve 20 dakika tepsi mayası için bekletin.
🍽Tepsi mayasının ardından ayırdığınız yumurta sarısını çırpın ve poğaçaların üzerine fırça yardımıyla sürün.
🍽Son olarak çatalın ucuyla poğaçaların üzerine çizikler atın. İsteğe bağlı olarak susam, çörek otu veya haşhaş serpebilirsiniz.
🍽180 derece fırında, fansız ayarda 25 dakika pişirin.
🍽Altı üstü güzelce kızaran poğaçalarınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
Bu tarifle süt kullanmadan puf puf kabaran poğaçalar yapabilirsiniz. Pişirme süresine ve fırın ayarına dikkat ederek lezzetli poğaçalar elde edebilirsiniz.