Yıllardır bu sayede 55 kilo geziyor! 1 gram bile aldırmayan formül! Melis Sezen’in mükemmel vücudunun sırrı..

"Eğer o gün çalışmıyorsam uyandıktan 40 dakika sonra falan keyifli ve uzun bir kahvaltı yaparım. Çalışıyorsam da sette kahvaltı yapmaya özen gösteririm, bir şey yemeden asla güne başlayamam."

GÜZELLİK BAKIM RUTİNLERİ Güzellik bakımına önem veren Melis Sezen, yüzünü yıkamanın yanı sıra göz altı kremi ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmiyor.

Kuru cilde sahip olduğu için nemlendirici serum ve gece yağları da kullandığını belirten Sezen, ara sıra nem maskeleri yaparak cildini dinlendirdiğini ifade etti. Çalışmadığı zamanlarda makyaj yapmamaya özen gösteren oyuncu, cildini doğal olarak dinlendiriyor.

YOGA VE DANS MUCİZESİ Pandemi döneminde verdiği bir röportajda fit formunu dansa bağladığını belirten Sezen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;