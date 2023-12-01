Yıllardır bu sayede 55 kilo geziyor! 1 gram bile aldırmayan formül! Melis Sezen’in mükemmel vücudunun sırrı..

Ünlü oyuncu Melis Sezen fit ve sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Biz de sizler için Melis Sezen'in güzellik sırlarını ve sağlıklı yaşam rutinini araştırdık. İşte ünlü oyuncunun röportajlarından derlemeler...
Ünlü oyuncu Melis Sezen fit ve sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Biz de sizler için Melis Sezen'in güzellik sırlarını ve sağlıklı yaşam rutinini araştırdık. İşte ünlü oyuncunun röportajlarından derlemeler...
"KAHVALTISIZ GÜNE BAŞLAYAMAM"
Verdiği bir röportajda güzellik sırlarını paylaşan oyuncu şu açıklamalarda bulundu;
"Yüzümü yıkarım ve lenslerimi takarım yoksa göremiyorum biliyorsunuz malum 8.5 miyop. Nemlendiricilerimi sürerim, dişlerimi fırçalarım ve çok güzel bir kahvaltı yaparım. En sevdiğim şey kahvaltı."
"Eğer o gün çalışmıyorsam uyandıktan 40 dakika sonra falan keyifli ve uzun bir kahvaltı yaparım. Çalışıyorsam da sette kahvaltı yapmaya özen gösteririm, bir şey yemeden asla güne başlayamam."
GÜZELLİK BAKIM RUTİNLERİ
Güzellik bakımına önem veren Melis Sezen, yüzünü yıkamanın yanı sıra göz altı kremi ve nemlendirici kullanmayı ihmal etmiyor.
Kuru cilde sahip olduğu için nemlendirici serum ve gece yağları da kullandığını belirten Sezen, ara sıra nem maskeleri yaparak cildini dinlendirdiğini ifade etti. Çalışmadığı zamanlarda makyaj yapmamaya özen gösteren oyuncu, cildini doğal olarak dinlendiriyor.
YOGA VE DANS MUCİZESİ
Pandemi döneminde verdiği bir röportajda fit formunu dansa bağladığını belirten Sezen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Benim için spor dans. Şu an pandemiden dolayı Latin gecelerine ve milongalara gidemesek de çok özledim. Evde müzik açıp dans ediyorum, bir de bu yazın başında yogaya başladım. Spor olarak ise kayak yapmayı çok seviyorum, bir de voleybol oynarken içimden başka bir Melis çıkıyor."
YILLAR BOYU 1 GRAM BİLE ALDIRMAYAN 5:2 BESLENME ŞEKLİ
5:2 diyeti, popüler bir oruç diyetidir ve temel olarak bir haftalık periyotta düşük kalorili günlerle normal beslenme günlerini sırayla içerir. Bu diyet modelinde, haftanın iki günü (genellikle salı ve perşembe gibi seçilen günler) sadece 500-600 kalori alınacak şekilde düşük kalorili yiyecekler veya öğünler tüketilir. Diğer beş gün boyunca ise normal bir şekilde beslenilir.
İşte örnek diyet listesi;
Düşük Kalorili Günler (Günde 500-600 Kalori):
🍵 Sabah
Yeşil çay içmek, metabolizmayı canlandırabilir ve enerji verici olabilir.
🍗 Öğle
Tavuk göğsü, düşük kalorili bir protein kaynağı. Ispanak, vitamin ve mineral bakımından zengin.
🥣 Akşam
Mercimek çorbası, düşük kalorili ve lif içeriğiyle tokluk hissi sağlayabilir.
Normal Kalorili Günler:
🥣 Sabah
Yulaf ezmesi, kompleks karbonhidrat içerir ve enerji sağlar. Badem içi, sağlıklı yağlar içerir.
🥪 Öğle
Izgara tavuk sandviç, protein ve lif bakımından zengin bir öğle yemeği.
🍚 Akşam
Kinoa pilavı, protein ve lif içeriği ile dengeli bir akşam yemeği.